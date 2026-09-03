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Habsburg-Juwelen nun in Kanada zu sehen

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Schmuck galt mehr als 100 Jahre als verschollen
©APA/A.E.KÖCHERT
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Es war ein Familiengeheimnis, dessen Lüftung im Vorjahr für Aufsehen gesorgt hat: Mehr als ein Jahrhundert lagerten die verschollen geglaubten "Habsburg-Juwelen" in einem Bankschließfach in Kanada, ab Freitag werden die Preziosen - darunter der "Florentiner"-Diamant sowie weitere persönliche Gegenstände von Kaiserin Maria-Theresia, Königin Marie-Antoinette und Kaiser Franz I. - im kanadischen Québec ausgestellt.

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Der private Familienschmuck der ehemaligen Kaiserfamilie befindet sich in der Obhut des kanadischen Trusts Fiducie Saint-Joseph, der die Stücke nun in Zusammenarbeit mit dem Musée national des beaux-arts du Québec in Québec City ausstellt. Als rechtmäßiger Eigentümer verwaltet der Trust den Schmuck eigenständig entsprechend seiner Statuten. Diese verpflichteten dazu, die Sammlung langfristig in Kanada zu erhalten, wie es heißt. Die Nachkommen des Kaiserhauses begrüßen die Entscheidung, den Schmuck nun öffentlich zu zeigen, wie es am Donnerstag hieß. Der Titel der Ausstellung lautet "Hidden Treasure: A Century of Mystery" - "Verborgener Schatz: Ein Jahrhundert voller Geheimnisse".

Kaiserin Zita (1892-1989) hatte den Familienschatz bei der kanadischen Bank eingelagert und verfügt, dass der Verbleib geheim bleiben musste. Ihre Söhne Robert und Rudolph hüteten das Geheimnis und gaben es kurz vor ihrem Tod an die eigenen Söhne weiter. Karl Habsburg, das heutige Oberhaupt der Familie, erfuhr nach eigenen Angaben erst 2024 davon. Die Echtheit des Schatzes wurde bestätigt.

Allerdings sind nicht alle 1918 aus der Schatzkammer in der Wiener Hofburg abtransportierten Preziosen wieder aufgetaucht: So fehlt etwa von Sisis Diamantkrone laut Angaben der Familie Habsburg weiterhin jede Spur. Aktuell wird von einer Kommission geklärt, ob die Republik Österreich Anspruch auf die Objekte hat, ein Ergebnis soll "im Herbst" vorliegen, wie es vor einigen Monaten hieß.

"Das Musée national des beaux-arts du Québec genießt über die kanadischen Landesgrenzen hinaus einen ausgezeichneten Ruf und ist aus Sicht der Familie eine sehr gute Wahl für diese Ausstellung", wird Familienoberhaupt Karl Habsburg in einer Aussendung zitiert. "Wir freuen uns, dass der Trust den Wunsch unserer Großmutter, Kaiserin Zita, erfüllt, den von ihr nach Kanada geretteten Familienschmuck Menschen aus aller Welt wieder zugänglich zu machen." Die Ausstellung dort sei "ein Zeichen der Anerkennung dafür, dass unsere Familie in Québec einen sicheren Zufluchtsort vor Verfolgung gefunden hat."

(S E R V I C E - Ausstellung "Hidden Treasure: A Century of Mystery" im Musée national des beaux-arts du Québec, ab 4. September. www.mnbaq.org/en/programming/exhibitions/hidden-treasure )

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