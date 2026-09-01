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Bewerbungsfrist für Österreich-Act bei ESC 2027 gestartet

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Dara brachte mit ihrem Sieg in Wien den ESC nach Bulgarien
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Der Weg nach Bulgarien ist eröffnet: Der ORF sucht "ab sofort" per Ausschreibung den österreichischen Act für den Eurovision Song Contest 2027, wie es in einer Aussendung vom Dienstag hieß. Der Bewerb findet von 11. bis 15. Mai 2027 in Burgas am Schwarzen Meer statt. "Künstlerische Qualität, eine klare persönliche Handschrift und ein Song mit dem Potenzial, ein Millionenpublikum zu erreichen", sind gefragt. Die Einreichungsfrist läuft bis 18. September.

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Gesucht werden Solokünstlerinnen und -künstler, Bands sowie musikalische Projekte aller Genres, die mit einem starken, zeitgemäßen und live überzeugenden Auftritt international begeistern können. "Der ESC 2026 in Wien hat gezeigt, welche Aufmerksamkeit und Dynamik dieser Wettbewerb für Musik, Medien und Kreativwirtschaft erzeugen kann", wurde ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zitiert. "Für Burgas 2027 wollen wir daran anknüpfen und den Auswahlprozess gezielt weiterentwickeln."

Die Bewerbung sollte einen oder mehrere aussagekräftige Songs bzw. Demos, Informationen zu bisherigen musikalischen Arbeiten und Live-Erfahrungen und Kontaktdaten sowie Links zu Website und Social-Media-Kanälen enthalten. Das Mindestalter für die ESC-Teilnahme ist 18 Jahre. Die Auswahl erfolgt durch eine ORF-interne Fachjury. Ausgewählte Acts werden zu weiteren Gesprächen bzw. Castings eingeladen.

(S E R V I C E - Bewerbungen unter https://songcontest.ORF.at oder per Mail an songcontest@orf.at )

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