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Graz wählt einen neuen Gemeinderat

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Die Karten im Grazer Rathaus werden neu gemischt
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In der steirischen Landeshauptstadt Graz werden am Sonntag ein neuer Gemeinderat sowie die Bezirksräte und der Migrantenbeirat gewählt. 225.883 Personen (2021: 223.512) sind wahlberechtigt und können zwischen elf Parteien und Listen entscheiden. Umfragen deuten auf einen Sieg für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hin, die 2021 überraschend Platz eins geholt hatte. Die Wahllokale sperren um 7.00 Uhr auf, Wahlschluss ist 16.00 Uhr. Eine erste Hochrechnung gibt es um 17.00 Uhr.

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39.511 Wahlkarten (2021: 25.430) wurden bis Freitagmittag ausgestellt. Einige von ihnen werden erst am Montag ausgezählt, weshalb das endgültige Ergebnis auch erst Montagnachmittag vorliegen wird. Dennoch sollte Sonntagabend klar sein, ob Kahr den ersten Platz verteidigen konnte. Die Wahlbehörde rechnet mit nur etwa 3.000 bis 4.000 spät eintreffenden Wahlkarten, die erst am Montag ausgezählt werden. Alle Wahlkarten, die vor Freitag einlangen, werden bereits am Sonntag mitausgezählt.

2021 lag die Wahlbeteiligung nur bei 54 Prozent. Wegen des frühmorgendlichen Spiels der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft gegen Algerien sowie dem Formel-1-Grand-Prix in Spielberg gibt es Befürchtungen, dass die Beteiligung weiter sinkt. Hinzu kommt die prognostizierte Hitze von mehr als 35 Grad Celsius, die auch für Umplanungen des Medienzentrums im Rathaus gesorgt hatte. Akkreditierte Journalistinnen und Journalisten werden ihre Arbeitsplätze im klimatisierten Gemeinderatssitzungssaal haben.

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