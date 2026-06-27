Norbert Hofer soll Führerschein entzogen worden sein

Der Vorfall soll sich Freitagmittag auf der Heimfahrt des Politikers von der Steiermark nach Pinkafeld zugetragen haben. Das Auto des Freiheitlichen soll dabei eine Verkehrsinsel touchiert, auf die Gegenfahrbahn geraten und fast in den Straßengraben gefahren sein. Ein Zeuge rief die Polizei, die Hofer nach kurzer Fahndung an seiner Wohnadresse neben seinem Auto antraf. Gegenüber den Beamten soll der Politiker angegeben haben, nicht selbst am Steuer gesessen zu sein.

Im freiheitlichen Landtagsklub wollte man den Vorfall nicht kommentieren. Sprecher Mario Hofer sagte am Samstag auf APA-Anfrage, er habe von einer Führerscheinabnahme des ehemaligen Klubobmanns noch nichts gehört und könne dazu auch keine Stellung nehmen. Auch die burgenländische Polizei wollte den "Krone"-Bericht nicht bestätigen.

Norbert Hofer erlangte österreichweite Bekanntheit, als er bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016 antrat und erst im zweiten Wahlgang Alexander Van der Bellen unterlag. Danach übte Hofer noch das Amt des Verkehrsministers und des Bundesparteiobmanns der FPÖ aus. 2025 wechselte er als Klubobmann in den burgenländischen Landtag. Im Februar 2026 heuerte er als Vice President for Strategic Communications bei dem Grazer Energietechnologie-Unternehmen Emerald Horizon an.