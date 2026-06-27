ABO

Norbert Hofer soll Führerschein entzogen worden sein

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
"Krone": Norbert Hofer musste Führerschein abgeben
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der ehemalige FPÖ-Obmann und Verkehrsminister Norbert Hofer musste am Freitag nach einem positiven Alko-Vortest seinen Führerschein abgeben, berichtete die "Kronen Zeitung" (online) am Samstag. Hofer, der nach seinem Rückzug als Klubobmann der FPÖ Burgenland Ende 2025 und seinem Wechsel in die Privatwirtschaft einfacher Abgeordneter im Landtag ist, soll 2,48 Promille im Blut gehabt haben. Einen gerichtlich verwertbaren Alkomattest verweigerte er laut "Krone" aber.

von

Der Vorfall soll sich Freitagmittag auf der Heimfahrt des Politikers von der Steiermark nach Pinkafeld zugetragen haben. Das Auto des Freiheitlichen soll dabei eine Verkehrsinsel touchiert, auf die Gegenfahrbahn geraten und fast in den Straßengraben gefahren sein. Ein Zeuge rief die Polizei, die Hofer nach kurzer Fahndung an seiner Wohnadresse neben seinem Auto antraf. Gegenüber den Beamten soll der Politiker angegeben haben, nicht selbst am Steuer gesessen zu sein.

Im freiheitlichen Landtagsklub wollte man den Vorfall nicht kommentieren. Sprecher Mario Hofer sagte am Samstag auf APA-Anfrage, er habe von einer Führerscheinabnahme des ehemaligen Klubobmanns noch nichts gehört und könne dazu auch keine Stellung nehmen. Auch die burgenländische Polizei wollte den "Krone"-Bericht nicht bestätigen.

Norbert Hofer erlangte österreichweite Bekanntheit, als er bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016 antrat und erst im zweiten Wahlgang Alexander Van der Bellen unterlag. Danach übte Hofer noch das Amt des Verkehrsministers und des Bundesparteiobmanns der FPÖ aus. 2025 wechselte er als Klubobmann in den burgenländischen Landtag. Im Februar 2026 heuerte er als Vice President for Strategic Communications bei dem Grazer Energietechnologie-Unternehmen Emerald Horizon an.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Viele nachgeborene Kinder brauchen Asyl
Politik
Kinder sind stärkste Gruppe bei Asylwerbern
Am 23. August 2024 trat Bürgermeister Luger zurück
Politik
Kurzer Prozess gegen Linzer Ex-Bürgermeister Luger geplant
Auch ältere Arbeitehmer müssen Arbeitslosenbeiträge zahlen
Politik
Abgaben für ältere und geringfügige Beschäftigte steigen
++ ARCHIVBILD ++ Tool kann Aktivitäten im Internet und auf Social Media analysieren
Politik
Überwachungssoftware: Innenressort verlängert Lizenz
Das Budget der FHs wird für 2027 und 2028 aufgestockt
Technik
Fachhochschul-Budget steigt 2027 und 2028 um 20 Mio. Euro
Gregor Weihs soll Rektor werden (Archivbild)
Technik
Uni Innsbruck: Senat schlug Weihs als Rektor vor
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER