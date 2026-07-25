Gouverneur: Acht Tote bei Angriff auf russisches Ferienlager

Zvuor waren bei einem Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy nach Angaben lokaler Behörden drei Menschen getötet worden. Bei dem nächtlichen Angriff seien zudem mindestens zwei weitere Menschen verletzt worden, teilte der Leiter der städtischen Militärverwaltung über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Bei den Angriffen seien eine Tankstelle, das Dach eines Mehrfamilienwohnhauses und ein nicht genanntes Infrastrukturobjekt beschädigt worden. Russische Truppen sind etwa 20 Kilometer von Sumy entfernt.

Die ukrainischen Behörden teilten zudem mit, dass in den vergangenen 24 Stunden in der Region Donezk sechs Zivilisten bei russischen Angriffen getötet worden seien. Fünf Opfer seien in der Stadt Slowjansk zu beklagen gewesen, eine in Druschkiwka, meldete die Nachrichtenagentur Ukrinform.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.