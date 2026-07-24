USA starteten 13. Nacht in Folge Angriffe auf Iran

Auch aus dem Bereich der Insel Gheschm in der Straße von Hormuz sowie bei der Großstadt Bandar Abbas gebe es Berichte über Explosionen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf amtliche Angaben.

Ziel der USA ist es, den Iran zur Rechenschaft zu ziehen und die Bedrohung der Handelsschifffahrt durch die iranischen Revolutionsgarden zu verringern. Der Iran-Krieg war Anfang des Monats erneut eskaliert, nachdem Irans Streitkräfte Handelsschiffe in der Straße von Hormuz beschossen hatten.