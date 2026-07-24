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USA starteten 13. Nacht in Folge Angriffe auf Iran

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Attacken sollen die Bedrohung für die Handelsschifffahrt verringern
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Das US-Militär greift nach eigenen Angaben wieder militärische Ziele im Iran an - die 13. Nacht in Folge. Die jüngste Angriffswelle begann um 2.15 Ortszeit im Iran, wie das für die Region zuständige US-Kommando Centcom über die Plattform X mitteilte. Örtliche Medien meldeten mehrere Explosionen. U.a. wurde Gebiete nahe den Städten Ahwaz, Andimeschk und Omidiyeh Ziel von US-Attacken.

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Auch aus dem Bereich der Insel Gheschm in der Straße von Hormuz sowie bei der Großstadt Bandar Abbas gebe es Berichte über Explosionen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf amtliche Angaben.

Ziel der USA ist es, den Iran zur Rechenschaft zu ziehen und die Bedrohung der Handelsschifffahrt durch die iranischen Revolutionsgarden zu verringern. Der Iran-Krieg war Anfang des Monats erneut eskaliert, nachdem Irans Streitkräfte Handelsschiffe in der Straße von Hormuz beschossen hatten.

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