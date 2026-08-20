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Die philanthropisch aktivsten US-Milliardärinnen

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MacKenzie Scott©ZUMA Press
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MacKenzie Scott, Melinda Gates, Laurene Powell Jobs und Co. verteilen Milliarden für soziale Projekte, Forschung und politische Anliegen.

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US-Milliardärinnen treten zunehmend als eigenständige Akteurinnen der Philanthropie auf. Sie fördern Bildung, Gesundheit, Frauenrechte, Wissenschaft und Kultur – und verfügen damit über erheblichen Einfluss darauf, welche gesellschaftlichen Themen Priorität bekommen. Diese Frauen investieren Milliarden Dollar für eine bessere Welt:

  1. Melinda French Gates
    52,6 Mrd. US-Dollar seit 2000
    Globale Gesundheit, Frauenrechte

  2. MacKenzie Scott
    26,4 Mrd. US-Dollar seit 2019
    Bildung, Frauenrechte

  3. Laurene Powell Jobs
    rund 5 Mrd. US-Dollar seit 2011
    Bildung, Migration, Klima

  4. Julia Koch
    rund 4 Mrd. US-Dollar seit 2007
    Kunst & Kultur, Medizin

  5. Alice Walton
    rund 3 Mrd. US-Dollar
    Kunst & Kultur

  6. Miriam Adelson
    rund 3 Mrd. US-Dollar
    Israel, jüdisches Leben & Kultur

  7. Laura Arnold
    rund 2 Mrd. US-Dollar seit 2010
    Bildung, Gesundheit

  8. Marilyn Simons
    rund 2 Mrd. US-Dollar
    Mathematik, Naturwissenschaften

  9. Jacqueline Mars
    rund 1 Mrd. US-Dollar
    Kunst & Kultur, Museen

  10. Diane Hendricks
    rund 1 Mrd. US-Dollar
    Bildung

  11. Judy Faulkner
    rund 1 Mrd. US-Dollar
    Bildung, Gesundheit

Quelle: Forbes Magazin

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 33+34/2026 erschienen.

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