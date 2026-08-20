Die philanthropisch aktivsten US-Milliardärinnen

US-Milliardärinnen treten zunehmend als eigenständige Akteurinnen der Philanthropie auf. Sie fördern Bildung, Gesundheit, Frauenrechte, Wissenschaft und Kultur – und verfügen damit über erheblichen Einfluss darauf, welche gesellschaftlichen Themen Priorität bekommen. Diese Frauen investieren Milliarden Dollar für eine bessere Welt:

Melinda French Gates

52,6 Mrd. US-Dollar seit 2000

Globale Gesundheit, Frauenrechte MacKenzie Scott

26,4 Mrd. US-Dollar seit 2019

Bildung, Frauenrechte Laurene Powell Jobs

rund 5 Mrd. US-Dollar seit 2011

Bildung, Migration, Klima Julia Koch

rund 4 Mrd. US-Dollar seit 2007

Kunst & Kultur, Medizin Alice Walton

rund 3 Mrd. US-Dollar

Kunst & Kultur Miriam Adelson

rund 3 Mrd. US-Dollar

Israel, jüdisches Leben & Kultur Laura Arnold

rund 2 Mrd. US-Dollar seit 2010

Bildung, Gesundheit Marilyn Simons

rund 2 Mrd. US-Dollar

Mathematik, Naturwissenschaften Jacqueline Mars

rund 1 Mrd. US-Dollar

Kunst & Kultur, Museen Diane Hendricks

rund 1 Mrd. US-Dollar

Bildung Judy Faulkner

rund 1 Mrd. US-Dollar

Bildung, Gesundheit