Die philanthropisch aktivsten US-Milliardärinnen

MacKenzie Scott, Melinda Gates, Laurene Powell Jobs und Co. verteilen Milliarden für soziale Projekte, Forschung und politische Anliegen.
US-Milliardärinnen treten zunehmend als eigenständige Akteurinnen der Philanthropie auf. Sie fördern Bildung, Gesundheit, Frauenrechte, Wissenschaft und Kultur – und verfügen damit über erheblichen Einfluss darauf, welche gesellschaftlichen Themen Priorität bekommen. Diese Frauen investieren Milliarden Dollar für eine bessere Welt:
Melinda French Gates
52,6 Mrd. US-Dollar seit 2000
Globale Gesundheit, Frauenrechte
MacKenzie Scott
26,4 Mrd. US-Dollar seit 2019
Bildung, Frauenrechte
Laurene Powell Jobs
rund 5 Mrd. US-Dollar seit 2011
Bildung, Migration, Klima
Julia Koch
rund 4 Mrd. US-Dollar seit 2007
Kunst & Kultur, Medizin
Alice Walton
rund 3 Mrd. US-Dollar
Kunst & Kultur
Miriam Adelson
rund 3 Mrd. US-Dollar
Israel, jüdisches Leben & Kultur
Laura Arnold
rund 2 Mrd. US-Dollar seit 2010
Bildung, Gesundheit
Marilyn Simons
rund 2 Mrd. US-Dollar
Mathematik, Naturwissenschaften
Jacqueline Mars
rund 1 Mrd. US-Dollar
Kunst & Kultur, Museen
Diane Hendricks
rund 1 Mrd. US-Dollar
Bildung
Judy Faulkner
rund 1 Mrd. US-Dollar
Bildung, Gesundheit
Quelle: Forbes Magazin