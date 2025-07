In jahrelanger Kleinarbeit brachten Agenten Teile für eine Drohnenherstellung nach Teheran, als Fluggepäck, in Paketen mit der Post, und über Land in Privatautos. Bis in einer Wohnung die Drohnen zusammengebaut wurden und am 13. Juni militärische Ziele angriffen. Da Piloten der Kampfflugzeuge über dem kleinen Gebiet Israels das Auftanken in der Luft nicht trainieren konnten, flogen sie monatelang über das Mittelmeer in Gruppen von acht bis zehn Flugzeugen um ein Tankflugzeug herum und perfektionierten das Tanken. Als besondere Botschaft für das frauenfeindliche Regime schickte Israel einzelne Kampfflugzeuge in den Iran, die nur mit Soldatinnen besetzt waren.

Der Iran gründete eine eigene Abteilung des Geheimdienstes, die sich mit der Infiltration von israelischen Agenten beschäftigte. Die Abteilung musste nach einigen Jahre aufgelöst werden, als sich herausstellte, dass der geflüchtete Kommandant der Einheit ein Mossad-Agent war. Wie Holzwürmer durchbohrten und destabilisierten israelische Spione die militärische Struktur des Irans, noch bevor der Angriff begann.

Die erste Warnung erreichte den Iran im Juli 2024. Hamas-Chef Ismail Haniyeh starb durch eine Bombe als Gast der iranischen Regierung im offiziellen Gästehaus in Teheran. Agenten deponierten einen Sprengsatz trotz aller Sicherheitsmaßnahmen, Monate vor seiner Ankunft, gezündet 1.900 Kilometer entfernt in Tel Aviv, zu dem Zeitpunkt als Haniyeh zu Bett ging. Die zweite Warnung, die Pager-Attacke im September 2024, tötete Dutzende Hisbollah Militärs und verletzte Tausende. Beide Aktionen zeigten die Fähigkeit Israels, mit unkonventionellen Angriffen und jahrelanger, geheimer Vorbereitung den Feind zu überraschen.