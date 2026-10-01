Exit vom Brexit? Wie realistisch ein EU-Wiedereintritt ist

Noch ist Burnhams sehr vorsichtiger Vorstoß weit davon entfernt, Realität zu werden. Bei dem noch in diesem Jahr bevorstehenden EU-UK-Gipfel will der Labour-Politiker erst einmal darlegen, welche Möglichkeiten es seiner Meinung nach für Großbritanniens langfristige Beziehung zu den europäischen Partnern gibt. „Wir müssen schauen, was machbar ist und was jeweils die Vor- und Nachteile wären“, sagte der Labour-Politiker.

Dabei dürfte sich der als volksnah geltende Burnham vor allem auch an der Haltung der Wählerinnen und Wähler orientieren wollen. Sollten die Briten den Status quo beibehalten wollen, wäre auch das „definitiv eine Option“, wie er versicherte. Der „Guardian“ berichtete zudem, Regierungsbeamte hätten sich an Meinungsforschungsinstitute und Denkfabriken gewandt, um die öffentliche Meinung zu ermitteln.

Ein Wiedereintritt Großbritanniens in die EU wäre ein aufwendiger, jahrelanger Prozess. Ein Sonderverfahren für Ex-Mitglieder ist in den Verträgen nicht vorgesehen, die Briten müssten einen regulären Antrag stellen. Sonderabsprachen, die Großbritannien früher als EU-Mitglied etwa zum Schengen-Raum und dem Euro hatte, würden nicht automatisch wieder gelten. Am Ende der Verhandlungen stünde ein Vertrag, dem alle Mitgliedstaaten, EU-Institutionen und London zustimmen und den sie ratifizieren müssten.