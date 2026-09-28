Leitartikel: Wer führen will, muss liefern

Doch Personalisierung ist ein Hochrisikomodell. Wer den Erfolg einer Partei mit einem Menschen verbindet, verbindet auch ihre Zukunft mit ihm. Verschwindet die Person, zeigt sich, ob eine politische Idee und eine erneuerte Organisation geblieben sind – oder vor allem die Erinnerung an den Menschen, der beides verkörpert hat. Hinzu kommt ein weiteres Dilemma: Eine Wahl enthält keinen eindeutigen Auftrag. Der eine wählt wegen der Migration, die andere wegen der Mieten. Einer will den Kanzler abstrafen, eine andere ihre Ministerpräsidentin behalten. Manche wählen eine Partei wegen ihres Spitzenkandidaten, andere trotz ihm. Millionen unterschiedliche Motive ergeben ein Wahlergebnis. Keine Gebrauchsanweisung.

Auch „notwendige Reformen“ sind keine objektive Kategorie. Was dem einen als ökonomische Notwendigkeit erscheint, ist für andere Sozialabbau. Besonders schwierig wird es, wenn die Kosten einer Reform sofort spürbar werden, ihr möglicher Nutzen aber erst Jahre später. Gerhard Schröders Agenda 2010 beispielsweise entstand keineswegs in einer Zeit, in der mutige Kanzler einfach tun konnten, was sie für richtig hielten. Die Reformen führten zu massiven Konflikten in der SPD und mit den Gewerkschaften. Allerdings fehlte damals die permanente Beschleunigung durch soziale Medien, in denen ein Gedanke, ein Zweifel oder eine Kurs­korrektur binnen Minuten kommentiert, zugespitzt und skandalisiert werden kann.