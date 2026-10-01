Flydubai-Vorfall: Hintergründe weiter unklar

Der Luftfahrtexperte Kurt Hofmann betonte im Ö1-Mittagsjournal am Donnerstag, dass zunächst einmal die Ermittlungen abgewartet werden müssten. Die Airline flydubai, die zum Luftfahrtkonzern Emirates Group gehört, habe normalerweise sehr hohe Standards, wie Piloten trainiert werden. So habe flydubai Mitarbeiter aus 140 Nationen bei rund 7.000 Beschäftigten. Es gebe dort regelmäßig Trainings, wie man interkulturell am besten zusammenarbeite, so Hofmann. Normalerweise herrsche großes Vertrauen zwischen Kapitän und Co-Pilot, „aber es bleibt immer ein Restrisiko Mensch“, denn man könne nie ganz hineinsehen, wie ein Mensch ticke.

Hinterfragen müsse man jedenfalls, wie das Messer in das Cockpit gekommen sei, so Hofmann. Vielleicht gebe es hier eine Lücke bei den Sicherheitsstandards oder Komplizen am Boden. Seit 9/11 seien die Cockpit-Türen verschlossen, allerdings gebe es einen Notfallcode, den man eingeben könne, um die Türe zu öffnen, etwa durch die Flugbegleiter.

Theoretisch sei es möglich, die Steuerung in die Höhe zu ziehen, man müsse aber auch hier die Ermittlungen abwarten, so der Luftfahrtexperte. „Ich gehe einmal davon aus, wären diese Piloten nicht an Bord gewesen und hätten eingegriffen, glaube ich, wäre das Flugzeug mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit abgestürzt, weil der schwer verletzte Kapitän wird schwer in der Lage gewesen sein, das Flugzeug noch zu retten.“