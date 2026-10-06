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Französischer Schüler blockieren aus Protest Gymnasien

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Auch in Vanves bei Paris hieß es: "Wir artikulieren uns"
©Afp, APA, GEOFFROY VAN DER HASSELT
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An zahlreichen französischen Gymnasien und einigen Universitäten haben am Dienstag zum Start eines nationalen Protesttags Blockadeaktionen von Schülern und Studenten begonnen. Den seit einer Woche andauernden teils gewaltsamen Protesten für eine bessere Ausstattung der Schulen und bessere Lernbedingungen haben sich erstmals auch Gewerkschaften und Linke angeschlossen. Auch Lehrkräfte und Eltern sind bei den Protesten dabei. Die Polizei hat ein Großaufgebot mobilisiert.

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Zu einer Demonstration in Paris werden 20.000 bis 40.000 Teilnehmer erwartet. Auch in anderen Großstädten wie Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes und Straßburg soll es Versammlungen geben. Empörung auch bei etlichen Politikern gibt es über das Durchgreifen der Polizei gegenüber den meist jugendlichen Demonstranten. Es gibt Vorwürfe unangemessener Polizeigewalt.

Innenminister Laurent Nuñez rechtfertigte im Interview des Senders France Inter den Einsatz von Granaten zur Auflösung von Menschenansammlungen sowie Gummigeschossen bei den Demonstrationen. Wenn es zu Ausschreitungen komme, sei der Einsatz dieser Waffen "verhältnismäßig". "Man kann hier nicht von polizeilicher Repression sprechen."

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