Gewaltsame Proteste: Woher kommt die Wut auf Frankreichs Straßen?

Erst waren es Schüler, die ihrem Unmut über marode Schulgebäude, fehlende Vertretungslehrer und vollgestopfte Stundenpläne in den vergangenen Wochen Luft machten. Die Proteste, bei denen es auch schon Gewaltexzesse gab, öffneten das Tor für breitere Demonstrationen.

Der Frust hat sich angestaut: über hohe Lebenshaltungskosten, teuren Sprit und niedrige Einkommen. Viele Menschen in Frankreich stecken finanziell in der Klemme. Die Dürre des Sommers hat die Probleme der Landwirte verschärft. Pflegekräfte oder Feuerwehrleute fühlen sich angesichts der Herausforderungen unterbezahlt.