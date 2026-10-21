Krawalle in Frankreich: Macron nennt Migrations-Vorwürfe aus dem Ausland „dumm“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Mittwoch in Doha Kommentare ausländischer Politikerinnen und Politiker zu den Krawallen in Frankreich als „unakzeptabel und ebenso dumm“ bezeichnet. Manche würden „auf dem Rücken Frankreichs Wahlkampf machen“, sagte Macron vor Journalistinnen und Journalisten während seiner Reise in die Golfregion. Namen nannte er nicht.

Eine sichtbare ausländische Einmischung in die Ereignisse gebe es nicht, sagte Macron, wohl aber eine ausländische Manipulation der Information. Einige Staats- und Regierungschefs hätten leichtgläubig gefälschte, mit künstlicher Intelligenz erzeugte Videos weiterverbreitet. Die Behauptung, Frankreich sei von Horden von Migranten und Islamisten überrannt worden, sei „völlig falsch“. Zugleich stellte er klar: „Es gibt keine legitime Gewalt. Keine.“