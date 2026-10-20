ABO

Protest aus Serbien gegen SPÖ-Schieder als Wahlbeobachter

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder
©APA, HANS KLAUS TECHT
Im Vorfeld der Parlamentswahl in Serbien am Wochenende hat die amtierende serbische Präsidentin Ana Brnabić gegen den SPÖ-Europaabgeordneten Andreas Schieder als Leiter der Wahlbeobachtungsmission des EU-Parlaments in Serbien protestiert. In einem am Montag verfassten Brief an die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, wirft Brnabić Schieder und dem NEOS-Abgeordneten Helmut Brandstätter, ebenfalls Teil der Delegation, "politische Voreingenommenheit" vor.

von

News auf Google bevorzugen

Schieder nannte den Protest am Rande der Plenarwoche in Straßburg gegenüber der APA einen "noch nie dagewesenen Angriff auf die Wahlbeobachtungsmission des EU-Parlaments". Die Rede war von einem "Präzedenzfall". "Als erfahrener Wahlbeobachter lasse ich mich nicht von Zurufen irritieren und werde mich auch dieses Mal darauf fokussieren, ob die Wahl frei und fair ist", sagte Brandstätter nach den Abstimmungen im EU-Parlament zur APA. "Frau Brnabić soll zur Kenntnis nehmen, dass wir uns selbstverständlich an unsere Vorschriften halten", fuhr er fort. Die Aufregung sei "ein bisschen sonderbar".

Schieder und Brandstätter hatten sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch über die Regierung unter dem vormaligen Präsidenten Vučić geäußert. Schieder wurde in der serbischen Öffentlichkeit daraufhin sogar zur Zielscheibe von Kampagnen, die teils bis hin zu rechtlichen Schritten seinerseits führten. Der SPÖ-Politiker habe in seiner Funktion als Beobachter bei den Wahlen im Dezember 2023 in der Republik Serbien wiederholt und eklatant gegen den Verhaltenskodex für internationale Wahlbeobachter verstoßen, heißt es nun in dem Schreiben aus Belgrad, das der APA vorliegt.

Der NEOS-Politiker hatte wiederum die serbische Regierung im August 2025 auf dem Kurznachrichtendienst X kritisiert. Es erschließe sich ihr nicht, wie Brandstätter "dem Wahlprozess unvoreingenommen begegnen und seine Einschätzungen auf gesicherte Fakten stützen kann", so Brnabić dazu. Auch andere Mitglieder des Wahlbeobachtungsteams nimmt die serbische Präsidentin in dem Brief ins Kreuzfeuer.

Schieder und Brandstätter fliegen noch am Donnerstag nach Serbien. Auch ein Termin bei der serbischen Präsidentin steht laut APA-Informationen auf dem Programm der Delegation. Das EU-Parlament prüft derzeit auch eine mögliche Anpassung der Sicherheitsvorkehrungen für die Delegation um Schieder.

Schieder bekam am Dienstag Rückendeckung vom ÖVP-Abgeordneten Lukas Mandl: Serbien meine, "sich aussuchen zu können, wer diese Wahlbeobachtung durchführt", sagte Mandl. "Österreich ist eine starke Stütze der sechs Westbalkan-Staaten. Als Österreicher ist Andreas Schieder eine ideale Wahl für die Leitung der Wahlbeobachtung."

Nach anhaltenden Demonstrationen hatte Präsident Aleksandar Vučić das Parlament aufgelöst und war von seinem Amt zurückgetreten. Brnabić folgte ihm kommissarisch nach. Am Sonntag finden in Serbien vorgezogene Parlamentswahlen statt, bei denen Vučić als Spitzenkandidat eines Wahlbündnisses mit dem Namen "Vereinigtes Serbien" ins Rennen geht. Umfragen deuten auf ein knappes Rennen mit der Studentenliste hin, die mit Experten und Universitätsprofessoren antritt und sich den Kampf gegen Korruption auf die Fahnen geschrieben hat.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
US-Sondergesandter Witkoff trifft Selenskyj in Oslo
Politik
Selenskyj will in Oslo zerrüttetes Verhältnis zu USA kitten
Diplomat Niculescu soll Rumänien aus der Krise führen
Politik
Rumäniens Parlament bestätigt Minderheitsregierung
Ein Polizist patrouilliert in Lyon
Politik
Frankreich verlängert lokale Ausgangssperren
US-Verteidigungsminister traf Netanyahu
Politik
Hegseth bei unangekündigtem Besuch in Israel
Befürchtet Drosselung der US-Unterstützung
Politik
US-Entscheidungen für Selenskyj "schwer zu erklären"
US-Präsident warnt vor brennenden Kirchtürmen
Politik
Trump nutzt Unruhen in Frankreich für US-Wahlkampf
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER