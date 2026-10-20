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Brasilien: Lula will Annullierung von Bolsonaros Kandidatur

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Politik
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Lula-Wahlkampagne in Porto Alegre (Brasilien)
©Afp, SILVIO AVILA, APA, Themenbild
Kurz vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien will Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva einen Ausschluss seines Herausforderers Flávio Bolsonaro erreichen. Lulas Wahlkampfteam werde vor dem Obersten Wahlgericht beantragen, dass Bolsonaros Kandidatur wegen mutmaßlicher Einflussnahme des US-Technologiekonzerns Meta zu seinen Gunsten annulliert wird, hieß es am Dienstag. Dem Mutterkonzern von Facebook und WhatsApp werde "algorithmische Manipulation" vorgeworfen.

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Diese habe darauf abgezielt, Lulas Chancen auf eine Wiederwahl zu schmälern, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus dem Umfeld des Präsidenten. Lula hatte seine Arbeiterpartei (PT) vergangene Woche aufgefordert, Meta bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) wegen "Einmischung" in den Wahlkampf in seinem Land anzuzeigen. Nach Angaben der Anwälte der Partei unterliegen die Online-Inhalte des Wahlkampfes von Lula und seinen Anhängern bei Meta "Einschränkungen bei der Verbreitung". Die PT sprach von einer "algorithmischen Selektivität" im KI-Tool von WhatsApp.

Der 45-jährige Bolsonaro ist der Sohn des wegen eines Putschversuchs verurteilten rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Er war in der ersten Wahlrunde Anfang Oktober überraschend mit 47 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz gelandet. Der 80-jährige Linkspolitiker Lula erhielt 45 Prozent. Bolsonaro geht nun als Favorit in die Stichwahl am kommenden Sonntag, zuletzt konnte Lula in Umfragen aber Boden gutmachen.

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