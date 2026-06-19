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FPÖ feiert 70er mit Festakt und "Volksfest"

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Die FPÖ zieht es wieder zum Feiern auf den Stephansplatz
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Mit einem Festakt in der Hofburg und einem "Volksfest" am Stephansplatz feiert die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) am Samstag ihr 70-jähriges Bestehen. Parteichef Herbert Kickl wird erwartungsgemäß bei beiden Veranstaltungen zugegen sein. In der Hofburg werden zudem mehrere Vertreterinnen und Vertreter europäischer Rechtsparteien erwartet, darunter Viktor Orbán und Alice Weidel.

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Mandatare aus acht europäischen Ländern werden beim Festakt zu Gast sein, kündigte die FPÖ an. Darunter das deutsche AfD-Führungsduo Weidel und Tino Chrupalla, der niederländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders sowie der mittlerweile abgewählte ungarische Ministerpräsident und FIDESZ-Vorsitzende Orbán. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš gratuliert mittels Videobotschaft.

Das "Volksfest" am Stephansplatz findet parallel am Nachmittag statt. Stimmung machen sollen dabei nicht nur die John Otti Band, sondern auch ein paar prominente Namen aus der Volksmusik- und Schlagerszene. Show-Höhepunkt - neben der Kickl-Rede - dürfte der Auftritt von Roberto Blanco werden.

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