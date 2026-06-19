FPÖ feiert 70er mit Festakt und "Volksfest"

Mandatare aus acht europäischen Ländern werden beim Festakt zu Gast sein, kündigte die FPÖ an. Darunter das deutsche AfD-Führungsduo Weidel und Tino Chrupalla, der niederländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders sowie der mittlerweile abgewählte ungarische Ministerpräsident und FIDESZ-Vorsitzende Orbán. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš gratuliert mittels Videobotschaft.

Das "Volksfest" am Stephansplatz findet parallel am Nachmittag statt. Stimmung machen sollen dabei nicht nur die John Otti Band, sondern auch ein paar prominente Namen aus der Volksmusik- und Schlagerszene. Show-Höhepunkt - neben der Kickl-Rede - dürfte der Auftritt von Roberto Blanco werden.