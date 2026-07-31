Fernpass am Samstag erneut wegen Demos zwei Stunden gesperrt

Die "Premieren-Demos" am Fernpass hatten bereits am 27. Juni, ebenfalls an einem Samstag, stattgefunden. Bis zu 700 Personen nahmen daran teil. Vom Ablauf der Versammlungen her wird es zu keinen nennenswerten Änderungen kommen: Erneut wird man sich an zwei Bereichen an der B179 - einmal bei Nassereith/Rastland im Bezirk Imst, einmal in Reutte/Burgenwelt Ehrenberg Klause-Parkplatz - versammeln und dann gemeinsam zum jeweiligen Kundgebungsort marschieren. Das Land Tirol empfahl bzw. appellierte an Reisende auch diesmal im Vorfeld eindringlich, die Fernpassroute am Samstag generell zu meiden bzw. diese großräumig zu umfahren.

Im Zuge der beiden Demos Ende Juni war das befürchtete Verkehrschaos ausgeblieben. Ob das auch diesmal so sein wird, war vorerst offen. Jedenfalls stand eines der stärksten Reisewochenenden bevor, wie ÖAMTC und Land Tirol unter Hinweis auf die mit August beginnenden Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg anmerkten. Entsprechend sei am Wochenende grundsätzlich mit einem höheren Verkehrsaufkommen als noch Ende Juni zu rechnen. Der ÖAMTC befürchtete kilometerlange Staus und erhebliche Verzögerungen auf den möglichen Ausweichrouten. "Staufreie Alternativen wird es keine geben", empfahl man, am Samstag das Auto am besten nicht zu starten.