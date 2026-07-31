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Österreicher konsumieren Jahresmenge an Zucker bis 3. August

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Erwachsene sollen maximal 50 Gramm pro Tag zu sich nehmen
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Am 3. August werden die Österreicherinnen und Österreicher heuer rechnerisch schon so viel Zucker konsumiert haben, wie für ein ganzes Jahr maximal empfohlen wäre, teilte Foodwatch am Freitag mit. Laut der WHO sollen höchstens zehn Prozent der täglichen Energiezufuhr aus freiem Zucker kommen, für Erwachsene sind das maximal 50 Gramm. Stattdessen nehmen hierzulande Erwachsene pro Tag knapp 92 Gramm zu sich. Foodwatch forderte die Einführung einer Steuer auf gesüßte Getränke.

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Mehr als 100 Länder weltweit, darunter zwölf EU-Mitgliedstaaten, haben bereits eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke eingeführt. Zuletzt hat auch Deutschland eine Zuckerabgabe auf süße Getränke beschlossen, die ab 2028 gelten soll. In Großbritannien sank der Zuckergehalt in Softdrinks nach Einführung der Steuer deutlich, weil Hersteller ihre Rezepturen anpassten. Auch eine Studie im Auftrag des österreichischen Gesundheitsministeriums kommt zu dem Ergebnis, dass eine solche Steuer für Österreich sinnvoll wäre und positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben würde.

Laut Foodwatch ist bereits jeder dritte Bub und jedes vierte Mädchen im Volksschulalter von Übergewicht oder Adipositas betroffen, rund 70 Prozent davon bleiben es auch im Erwachsenenalter. Dennoch belegt Österreich beim Zuckerkonsum über Softdrinks laut aktuellen Euromonitor-Daten, die foodwatch ausgewertet hat, den zweiten Platz unter den zehn bevölkerungsreichsten westeuropäischen Ländern - nur knapp hinter Deutschland. Schon 500 Milliliter Cola decken mit rund 53 Gramm Zucker die täglich empfohlene Höchstmenge der WHO. Auch der Zuckerkonsum über Energydrinks sei seit 2011 um mehr als 50 Prozent gestiegen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/THEMENBILD

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