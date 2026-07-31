ABO

Neues Tool soll regionale Klimaprognosen erleichtern

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
IIASA erleichtert Vorhersagemöglichkeiten
©APA/APA/AFP/JOE KLAMAR
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Um zu bewerten, wie sich der Klimawandel auf verschiedene Regionen auswirkt, muss derzeit eine komplexe Abfolge von Modellen ausgeführt werden. Das liefert wertvolle Erkenntnisse, ist aber kostspielig und umfasst nur eine begrenzte Zahl von Szenarien. Ein Team des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien hat mit Partnern ein Werkzeug entwickelt, mit dem sich regionale Klima- und Auswirkungsprognosen viel schneller erstellen lassen.

von

Zudem werden damit gleichzeitig die Unsicherheiten berücksichtigt, die zukünftige Klimarisiken prägen. "Klimarisiken lassen sich nicht mit einer einzigen Zahl beschreiben, sondern umfassen eine Bandbreite plausibler Ergebnisse", erklärte Hauptautor Niklas Schwind vom IIASA in einer Aussendung. Die neue Methode namens RIME-X, die im Fachjournal "Geoscientific Model Development" vorgestellt wurde, ermögliche es, diese gesamte Bandbreite für eine Vielzahl von Regionen, Szenarien oder Indikatoren schnell zu visualisieren und zu nutzen. Dabei werden Unsicherheiten in der globalen Klimareaktion, Unterschiede zwischen den Modellen und natürliche Klimaschwankungen berücksichtigt.

Nutzer des neuen, frei verfügbaren Tools können rasch das gesamte Spektrum plausibler regionaler Klimaauswirkungen über viele verschiedene Szenarien hinweg untersuchen, ohne die gesamte Modellierungskette durchlaufen zu müssen. RIME-X bildet bereits die Grundlage für den öffentlich zugänglichen "Climate Impact Explorer". Damit lässt sich abschätzen, wie sich die Auswirkungen des Klimawandels im Laufe der Zeit auf Kontinenten, in Ländern und Regionen bei unterschiedlichen Erwärmungsniveaus verstärken werden.

Service: https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-5781 ; Climate Impact Explorer: https://go.apa.at/dveWuYrU

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Datenerhebung mit Blick ins Cockpit
Technik
Österreichisches Team untersucht Feuerwolken in den USA
Genauere Zahl der Hitzetoten noch nicht ableitbar
Technik
Hitze - Hohe Übersterblichkeit in Hitzewelle vor einem Monat
Physiker Jan Enenkel
Technik
Laser und Gold - Grazer Forscher beleuchten Tumorzellanalyse neu
Studierende der Universität Wien beim Ausnehmen der römerzeitlichen Befunde in Fläche F1
Technik
Beispiellose Ausgrabung von Töpferöfen aus der Römerzeit im Burgenland
MedUni-Wien-Studie zeigt messbare Veränderungen des Immunsystems
Technik
Studie: Therapieerfolg bei rheumatoider Arthritis vorhersagbar
Psychiater Frottier übt scharfe Kritik an dem Konzept
Politik
"Gravierende Mängel" - Kritik an Konzept für "Auszeit-WG"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER