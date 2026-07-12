ABO

Ärzte-Sänger Farin Urlaub sang bei Toten-Hosen-Konzert

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Farin Urlaub sang mit Campino "Schrei nach Liebe"
©APA/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESER
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Ein unerwarteter Gast hat das Berliner Konzert der Toten Hosen bereichert. Ärzte-Sänger und Gitarrist Farin Urlaub sang am Samstagabend im ausverkauften Berliner Olympiastadion gemeinsam mit Hosen-Frontmann Campino den Ärzte-Klassiker "Schrei nach Liebe". Ärzte oder Hosen war für nicht wenige Punk-Fans lange Zeit eine Glaubensfrage. Hinzu kam in der Vergangenheit immer wieder eine mediengetriebene Rivalität. Diese haben beide Bands aber längst hinter sich gelassen.

von

Die Toten Hosen befinden sich nach 45 Jahren derzeit auf ausgiebiger Abschiedstour. "Trink aus! Wir müssen gehen", heißt das dazu gehörende Album. Am 12. September beendet die Band ihre diesjährige Konzertreihe im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion. 2027 gastiert sie noch einmal in Österreich - und zwar am 23. Juni in Graz (Messe Open Air).

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Ex-Kanzlerin Merkel in Öl auf Leinwand verewigt
Politik
Merkel-Porträt als Publikumsmagnet im Berliner Bode-Museum
News
Italienischer Schlagersänger Peppino di Capri ist tot
Wolfgang Niedecken beim BAP-Konzert im Kölner Stadion
News
BAP feiert 50-jähriges Bestehen mit Stadion-Konzert in Köln
Selbst Rocklegenden wie Mick Jagger werden geghostet
News
Mick Jagger wurde einst von Frau geghostet
Adam Lambert legt ein neues Soloalbum vor
News
Adam Lambert legt mit neuem Soloalbum düsteren 90er-Trip vor
Anthony Hopkins ist auch Komponist
News
Schauspieler Anthony Hopkins veröffentlicht Klassik-Album
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER