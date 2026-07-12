Kaulitz-Brüder gibt es in Berlin nun als Wachsfiguren

Nach der Enthüllung haben die beiden Kaulitz-Brüder ihre Figuren erst einmal begutachtet. Sie fassten ihren Abbildern aus Wachs ins Gesicht, strichen ihnen durch die Haare, berührten einen Arm und schauten auch ganz tief in die Augen ihrer Ebenbilder. Bill durfte auch den Overall einmal öffnen, um zu prüfen, ob sein Tattoo auf der Brust auch bei seinem Doppelgänger aus Wachs detailgetreu nachgebildet wurde.

Vor dem Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds warteten bereits gegen 10.30 Uhr Dutzende Fans. Einige von ihnen hatten zuvor ein "Meet and Greet" mit den Star-Zwillingen gewonnen. Als Wachsfiguren tragen Bill und Tom die Outfits, die sie bei ihrem Jubiläumskonzert im August 2025 "20 Jahre durch den Monsun" in der Berliner Wuhlheide anhatten. Demnach trägt Frontsänger Bill einen rot-schwarzen Overall mit silbern funkelnden Elementen. Die Wachsfigur von Tom Kaulitz hingegen trägt ein schwarzes Achselshirt mit der Aufschrift "Durch den Monsun".

Mit ihrer Band Tokio Hotel ("Durch den Monsun", "Changes") wurden die beiden Brüder schon als Teenager bekannt. Aufgewachsen sind sie in Sachsen-Anhalt. Heute leben sie in den USA. Tom ist mit Moderatorin Heidi Klum verheiratet ("Germany's Next Topmodel"). Am 5. Dezember sollen die Zwillingsbrüder in Halle an der Saale die traditionsreiche ZDF-Samstagabendshow "Wetten, dass..?" moderieren.

Die Zwillinge sprechen in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" regelmäßig über ihr Leben. Am 23. Juli erscheint auch eine neue Staffel ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz", bei der sie sich mit der Kamera begleiten lassen. Im Kino kann man sie derzeit im neuen "Minions"-Abenteuer erleben - sie haben Sprecherrollen in der deutschen Version von "Minions & Monster".