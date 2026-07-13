Ticketlose Fans stürmten Konzert von Rapper Jay-Z

Die Öffnung der Tore sei dann "schrittweise und mit größter Vorsicht" erfolgt, "um die Sicherheit der anwesenden Personen im Inneren wie außerhalb des Stadions zu garantieren", erklärte der Vertreter des Veranstalters. Hunderte Menschen mit gültigen Tickets mussten stundenlang vor dem Konzertsaal warten. Einige von ihnen schrieben später in Onlinenetzwerken, dass sie bis zum Schluss nicht in das Stadion hineingekommen seien.

Jay-Z trat letztlich gegen 00.15 Uhr Ortszeit auf die Bühne. Den 40.000 versammelten Konzertbesuchern erklärte er kurz die Lage, bevor er mit seiner Show begann. Es war das letzte einer Serie von drei New Yorker Konzerten des 56-Jährigen, die am Freitag begonnen hatte. Der New Yorker Musiker hatte seit 2017 kein großes Solokonzert mehr gegeben.