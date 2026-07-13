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Ticketlose Fans stürmten Konzert von Rapper Jay-Z

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Ein Konzert des US-Rappers Jay-Z in New York hat sich um mehrere Stunden verzögert, weil eine Masse von Fans ohne Tickets hineinzukommen versuchte. "Hunderte Menschen" ohne Eintrittskarte seien am Sonntagabend zum Auftritt im Stadion der New York Yankees gekommen, sagte ein Vertreter des Konzertveranstalters Live Nation der AFP. Deswegen seien alle Zugänge zu dem Stadion "für einen längeren Zeitraum" geschlossen worden.

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Die Öffnung der Tore sei dann "schrittweise und mit größter Vorsicht" erfolgt, "um die Sicherheit der anwesenden Personen im Inneren wie außerhalb des Stadions zu garantieren", erklärte der Vertreter des Veranstalters. Hunderte Menschen mit gültigen Tickets mussten stundenlang vor dem Konzertsaal warten. Einige von ihnen schrieben später in Onlinenetzwerken, dass sie bis zum Schluss nicht in das Stadion hineingekommen seien.

Jay-Z trat letztlich gegen 00.15 Uhr Ortszeit auf die Bühne. Den 40.000 versammelten Konzertbesuchern erklärte er kurz die Lage, bevor er mit seiner Show begann. Es war das letzte einer Serie von drei New Yorker Konzerten des 56-Jährigen, die am Freitag begonnen hatte. Der New Yorker Musiker hatte seit 2017 kein großes Solokonzert mehr gegeben.

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