Aus den Verhandlungen um das EU-Mehrjahresbudget sind die Begriffe „Nettozahler" und „Nettoempfänger" dennoch nicht wegzudenken. So etwa betonten die Regierungschefs und -chefinnen von Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Finnland und Schweden in einem gemeinsamen Schreiben an die irische EU-Ratspräsidentschaft im September ihre tragende Rolle für die Finanzierung des EU-Haushalts: „Allein unsere sechs Länder finanzieren fast 40 Prozent aller Beiträge der Mitgliedstaaten. Obwohl die Nettozahler insgesamt in der Minderheit sind, tragen sie rund drei Viertel der gesamten Finanzierungslast."

Diese sechs Nettozahler forderten Kürzungen gegenüber den bisherigen Entwürfen von Kommission und Parlament, betonten aber zugleich, dass sie keine Kürzungen zum bestehenden Finanzrahmen anstreben. Frankreich – ebenfalls Nettozahler – setzt dagegen weniger auf eine Kürzung des Gesamtvolumens, sondern will dem nächsten mehrjährigen EU-Haushalt nur zustimmen, wenn er „substanzielle" neue Eigeneinnahmen der EU enthält.

Demgegenüber treten in den Verhandlungen 17 sogenannte Kohäsionsländer gemeinsam auf, die mehr Geld aus Brüssel erhalten, als sie in den EU-Haushalt einzahlen. Sie pochen auf ausreichend Mittel etwa bei den Förderungen für Regionalpolitik und Landwirtschaft.