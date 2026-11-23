Deutschland ist der größte Nettozahler der EU, Österreich liegt ebenfalls unter den Ländern, die mehr einzahlen als sie zurückbekommen. Warum die Nettozahlerdebatte die Verhandlungen über das nächste EU-Budget prägt – und welche Länder profitieren.
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Die Unterscheidung der EU-Staaten in Nettozahler und Nettoempfänger hat politische Sprengkraft – so sehr, dass die EU-Kommission, die zugrunde liegenden „operativen Haushaltssalden" seit 2020 nicht mehr offiziell veröffentlicht. Wer über das nötige Wissen verfügt, kann sich seither selbst aus den jährlichen Haushaltsdaten errechnen, welche Mitgliedsländer mehr ins EU-Budget einzahlen als sie herausbekommen bzw. für welche Länder die Rückflüsse höher als ihre Beiträge sind.
Aus der Sicht der EU-Kommission und des Europaparlaments stellt die Nettozahlerdebatte eine verkürzte Sicht dar, weil auch Nettozahler von Investitionen in anderen EU-Staaten profitieren würden. „Mit Berechnungen des operativen Haushaltssaldos wird unterstellt, dass die Ausgaben der EU ein Nullsummenspiel sind. Das steht im Widerspruch zu dem Hauptargument, dass mit den Ausgaben der EU ein europäischer Mehrwert geschaffen wird", heißt es in einer Analyse des Budgetausschusses im Europaparlament.
Österreich und fünf weitere Nettozahler treten gemeinsam auf
Aus den Verhandlungen um das EU-Mehrjahresbudget sind die Begriffe „Nettozahler" und „Nettoempfänger" dennoch nicht wegzudenken. So etwa betonten die Regierungschefs und -chefinnen von Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Finnland und Schweden in einem gemeinsamen Schreiben an die irische EU-Ratspräsidentschaft im September ihre tragende Rolle für die Finanzierung des EU-Haushalts: „Allein unsere sechs Länder finanzieren fast 40 Prozent aller Beiträge der Mitgliedstaaten. Obwohl die Nettozahler insgesamt in der Minderheit sind, tragen sie rund drei Viertel der gesamten Finanzierungslast."
Diese sechs Nettozahler forderten Kürzungen gegenüber den bisherigen Entwürfen von Kommission und Parlament, betonten aber zugleich, dass sie keine Kürzungen zum bestehenden Finanzrahmen anstreben. Frankreich – ebenfalls Nettozahler – setzt dagegen weniger auf eine Kürzung des Gesamtvolumens, sondern will dem nächsten mehrjährigen EU-Haushalt nur zustimmen, wenn er „substanzielle" neue Eigeneinnahmen der EU enthält.
Demgegenüber treten in den Verhandlungen 17 sogenannte Kohäsionsländer gemeinsam auf, die mehr Geld aus Brüssel erhalten, als sie in den EU-Haushalt einzahlen. Sie pochen auf ausreichend Mittel etwa bei den Förderungen für Regionalpolitik und Landwirtschaft.
Deutschland größter Nettozahler
Welche sind nun in der Europäischen Union die Länder, die mehr ins EU-Budget einzahlen als herausbekommen? Mit einem Saldo von 13,1 Milliarden Euro und bezogen auf die jeweilige Wirtschaftskraft war Deutschland im Jahr 2024 der größte Nettozahler der EU (-0,3 Prozent des BIP), geht aus einer Analyse der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) auf Basis der Kommissionsdaten hervor. Darauf folgten Schweden und Österreich (-0,18 bzw. -0,17 Prozent). Nettozahler waren demnach im Jahr 2024 auch Frankreich (-0,16 Prozent), die Niederlande (-0,13 Prozent), Irland (-0,13 Prozent), Dänemark (-0,12 Prozent), Finnland (-0,11 Prozent) und Italien (-0,07 Prozent).
Die anderen 18 EU-Staaten waren dieser Berechnung zufolge im Jahr 2024 Nettoempfänger. In absoluten Zahlen waren die größten Nettoempfänger Griechenland (3,5 Milliarden Euro), Polen (2,9 Milliarden Euro) und Rumänien (2,7 Milliarden Euro). Zu den größten Empfängern bezogen auf die jeweilige Wirtschaftskraft zählten Lettland (+2,52 Prozent des BIP), Litauen (+1,59 Prozent) und Estland (+1,53 Prozent).
Die Ausnahmen
Ausnahmen sind möglich: Luxemburg – traditionell auch ein Nettozahler – erhielt im Jahr 2024 hohe Mittel aus dem European Space Programme sowie dem European Defence Fund und wurde somit zum Nettoempfänger. Bei der Berechnung der Haushaltssalden wurden laut bpb – so wie von der EU-Kommission bis 2019 – verzerrende Faktoren wie Verwaltungsausgaben und Zolleinnahmen weitgehend herausgerechnet, weil diese als Durchgangsposten betrachtet und nicht einem bestimmten EU-Staat zugeschlagen werden.
Eine vorläufige Einordnung auf Basis der EU-Haushaltsdaten zeigt, dass Deutschland mit einem operativen Nettobeitrag von rund 17,8 Milliarden Euro beziehungsweise 0,38 Prozent des Bruttonationaleinkommens auch 2025 größter Nettozahler der Europäischen Union geblieben ist. Relativ zur Wirtschaftsleistung lag die Belastung für Österreich bei 0,22 Prozent und damit in einer ähnlichen Größenordnung wie in Schweden.