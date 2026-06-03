Defizitverfahren: EU stellt Österreich positives Zeugnis aus

Die EU-Kommission stellt Österreich im laufenden Defizitverfahren ein positives Zeugnis aus: Sie "stellt fest, dass die Umsetzung der wichtigsten Maßnahmen der Reformen und Investitionen, die bis zum 30. April 2026 fällig waren, planmäßig verläuft. Die Kommission ist der Auffassung, dass Österreich insgesamt seinen Verpflichtungen in zufriedenstellender Weise nachgekommen ist", hieß es am Mittwoch in Brüssel im Dokument aus dem Frühjahrspaket zum Europäischen Semester.

Österreich habe am 29. April 2026 seinen jährlichen Fortschrittsbericht zur Einhaltung der empfohlenen Höchstwerte für das Nettoausgaben-Wachstum (ein Schlüsselwert im Defizitverfahren; Anm.) sowie zur Umsetzung der im Europäischen Semester empfohlenen Reformen und Investitionen vorgelegt. Der Bericht über die im Rahmen des Defizitverfahrens ergriffenen Maßnahmen ist in diesen jährlichen Fortschrittsbericht integriert. Auf Basis dieser Informationen gab die Kommission ihre positive Bewertung ab.