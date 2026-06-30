Angst vor der FPÖ: Regierung im Dauerwahlkampf

Gut zweieinhalb Jahre also, in denen sie gemeinsam tun können, was notwendig erscheint. So hat man sich das jedenfalls vorgestellt, als sie nach der Regierungsbildung im Frühling des vergangenen Jahres losgelegt haben.

Allein: Es hält nicht. Vieles ist zwar noch offen; die Budgetsanierung etwa ist laut Fiskalrat bei Weitem nicht erledigt. Das Zeitfenster für derlei schließt sich jedoch: Zu übel sind die Umfragewerte von ÖVP und SPÖ, zu gut jene der FPÖ als dass Stocker und Babler noch sagen könnten: „Weiter wie bisher“.