Hochschulstrategie - Bis 2040 fünf Wissenschaftsregionen

In Wissenschaftsregionen sollen die jeweiligen Partner unter Berücksichtigung der anderen Bildungsinstitutionen komplementäre Profile festlegen. Darauf aufbauend sollen Aufgabenteilung und Zusammenlegungen von Schwerpunkten, Studienangeboten und Serviceleistungen schrittweise umgesetzt werden. Neben den Wissenschaftsregionen sollen aber auch regionenübergreifende Verbünde gebildet werden können - etwa von Hochschulen mit fachlich verwandten Profilen wie etwa in der Technik, Kunst oder Medizin. Sie sollen auch einen gemeinsamen Außenauftritt haben können. Als Beispiel wird der schon existierende TU Austria-Verbund der Unis mit Technik-Schwerpunkt genannt.

Stärker an die Kandare genommen werden jene Privatuniversitäten, die aus öffentlichen Geldern (vor allem der Länder) finanziert werden - wobei von einem ursprünglich angedachten kompletten Verbot öffentlicher Finanzierung nicht mehr die Rede ist. Vielmehr sollen nun Ministerium und Bundesländer bzw. deren anderen öffentlichen Träger definieren, welche Formen und welcher Umfang öffentlicher Finanzierung eine Einbindung von privaten Hochschulen in die gesamtstaatliche Steuerung begründen. Für die betroffenen Einrichtungen gibt es dann Planungs-, Transparenz- und Rechenschaftspflichten. Was mit den Pädagogischen Hochschulen passiert, wird nicht geklärt - enthalten ist in der Strategie lediglich die Aussage, dass Bildungs- und Wissenschaftsministerium ein Zielmodell erarbeiten sollen.

Die neue Hochschulstrategie 2040 soll unter Federführung des Wissenschaftsministeriums bis Ende des ersten Quartals 2027 erarbeitet werden. Die dafür eingerichteten Arbeitsgruppen können ab sofort vier Wochen lang Rückmeldungen geben, anhand derer das Dokument noch einmal überarbeitet werden soll. Im November finden dazu auch Veranstaltungen in Wien, Graz, Salzburg und Linz statt.

Konkrete Maßnahmen werden - typisch für eine Strategie - noch nicht festgehalten, sondern vor allem Zielvorstellungen definiert. So soll etwa das Studienrecht über alle Hochschultypen möglichst einheitlich gestaltet werden, indem Begriffe und Verfahrensstandards für Anerkennung, Zulassung, Mobilität und studienorganisatorische Grundfragen harmonisiert werden. "Fachlich begründete" Unterschiede sollen aber möglich bleiben.

Ebenfalls geplant ist ein allgemeiner Kollektivvertrag für alle Hochschulen. In diesem Rahmen soll an allen Hochschulen das allgemeine Arbeitsrecht gelten. Befristete Verträge sollen zurückgedrängt und "Daueraufgaben grundsätzlich unbefristet" getragen werden. Für wechselnde Projektfinanzierungen soll es Überbrückungs- und Pooling-Modelle geben. "Befristungen werden auf klar definierte Qualifizierungsphasen und begründete zeitlich begrenzte Aufgaben konzentriert."

Im Studienrecht sollen "rechtlich tragfähige Maßnahmen zur Förderung sozialer Durchmischung in Aufnahme- und Zulassungsverfahren" wie etwa Bonuspunkte oder Quoten für Studierende aus sozioökonomisch benachteiligten Familien geprüft und erprobt werden. Außerdem soll ein bundesweit einheitliches Monitoring die Ausgestaltung solcher Verfahren sowie des Studienbeginns, -erfolgs und -abschlusses nach relevanten soziodemografischen Merkmalen erfassen. Verankert werden soll auch ein Teilzeitstudium, wobei noch kein konkretes Modell vorliegt.

Ein klares Bekenntnis findet sich in der Strategie zur Studienförderung: Die Studienbeihilfe soll "deutlich ausgebaut und jährlich valorisiert werden". Neben den Universitäten sollen außerdem auch alle anderen Hochschultypen mehrjährige Planungs- und Finanzierungszyklen erhalten.