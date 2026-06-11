Drei Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Insidern zufolge stocken die Verhandlungen in Kairo zwischen beiden Seiten. Bei den Gesprächen unter Vermittlung von Ägypten, Katar und der Türkei geht es um die Umsetzung der zweiten Phase eines US-Plans. Dieser sieht die Entwaffnung der Hamas und den Rückzug der israelischen Streitkräfte vor. Zwei ägyptischen Insidern zufolge endete die jüngste Gesprächsrunde jedoch ohne Ergebnis. Hauptstreitpunkt sei die Entwaffnung der Hamas.

Seit Beginn der Waffenruhe im Oktober wurden nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde mehr als 950 Menschen getötet. Israel gibt an, dass in diesem Zeitraum vier seiner Soldaten von Extremisten getötet wurden.