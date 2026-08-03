Studie: Ebola-Ausbruch in DR Kongo begann bereits im Jänner

Eine Übertragungskette sei von einer 50-jährigen Frau ausgegangen, die am 25. Jänner starb. Für die Studie befragten die Wissenschafter unter anderem Ärzte, Überlebende und Bestatter und werteten Fotos sowie Notizen aus. Der Ausbruch ist mittlerweile der zweitgrößte jemals verzeichnete. Die Zahl der Fälle im Kongo erreichte 3.532. Nur die Epidemie in Westafrika von 2014 bis 2016 war größer. Verursacht wird die Krankheit durch den seltenen Bundibugyo-Stamm des Ebola-Virus, für den es weder einen zugelassenen Impfstoff noch eine Behandlung gibt.