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Studie: Ebola-Ausbruch in DR Kongo begann bereits im Jänner

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Epidemie nahm am Rande der Bergbaustadt Mongbwalu ihren Anfang
©APA/APA/AFP/BENEDICTION MURHABAZI
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Der jüngste Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo hat einem am Freitag veröffentlichten Bericht zufolge bereits im Jänner oder sogar noch früher begonnen. Laut der in der Fachzeitschrift "Science" publizierten Studie nahm die Epidemie am Rande der Bergbaustadt Mongbwalu in der östlichen Provinz Ituri ihren Anfang. Ein Forscherteam habe zwischen Mitte Jänner und 15. Mai, als der Ausbruch offiziell bekannt gegeben wurde, mehr als 500 Verdachtsfälle identifiziert.

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Eine Übertragungskette sei von einer 50-jährigen Frau ausgegangen, die am 25. Jänner starb. Für die Studie befragten die Wissenschafter unter anderem Ärzte, Überlebende und Bestatter und werteten Fotos sowie Notizen aus. Der Ausbruch ist mittlerweile der zweitgrößte jemals verzeichnete. Die Zahl der Fälle im Kongo erreichte 3.532. Nur die Epidemie in Westafrika von 2014 bis 2016 war größer. Verursacht wird die Krankheit durch den seltenen Bundibugyo-Stamm des Ebola-Virus, für den es weder einen zugelassenen Impfstoff noch eine Behandlung gibt.

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