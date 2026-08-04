Mehrere Tote bei ukrainischem Angriff auf Region Moskau

Auch ein Lagerhaus des Online-Händlers Wildberries wurde getroffen - in der zentralrussischen Region Twer. Das Gebäude sei beschädigt worden, teilte Gouverneur Vitali Koroljow mit. Es sei niemand verletzt worden. Zuvor hat Wildberries, der Marktführer in Russland, mitgeteilt, dass sein Lager in der Nähe von St. Petersburg in Brand geraten sei. Es gebe keine Verletzten.

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht insgesamt 320 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Betroffen gewesen seien 19 Regionen. Wie viele gegnerische Drohnen entdeckt wurden oder ihr Ziel erreicht haben, teilt Russland nicht mit.

Russland griff nach eigenen Angaben sieben Frachtschiffe an. Am Montagabend seien etwa zwei Trockenfrachtschiffe in den ukrainischen Schwarzmeer-Häfen Mykolajiw und Piwdennyj worden, teilte ebenfalls das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Weitere Schiffe seien auf See von Drohnen beschossen worden. Zwei davon seien südlich von Odessa beschossen worden. Russland hat solche Angriffe mehrfach damit begründet, dass Rüstungsgüter für das ukrainische Militär transportiert würden. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben nicht.

Zudem seien in Tschornomorsk im Zuge der Angriffe eine Fabrik für Autoteile und ein Hafenterminal getroffen worden. Dort hätten die ukrainischen Streitkräfte Militärfahrzeuge repariert sowie Munition und Treibstoff gelagert. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht.