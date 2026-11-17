Bisher ist nur fix, dass Babler mit Jahresbeginn das Amt des Vizekanzlers und den Parteivorsitz der SPÖ abgeben soll. Finanzminister Markus Marterbauer, der Babler als Vizekanzler nachfolgen soll, hat offengelassen, ob Babler als Minister in seinem künftigen Team bleiben wird. "Ich kenne keinen Funktionär im Burgenland und darüber hinaus, der einen faulen Kompromiss und ein Hinauszögern der nötigen Schritte gutheißen würde", meinte Doskozil nun. Der vereinbarte Zeitplan für die Neuaufstellung müsse halten, dann werde er wie zugesagt, auch wieder in die Gremien der Bundespartei zurückkehren.