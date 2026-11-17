"Dass dieser Zusammenhang nun auch politisch klar anerkannt wird, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und ein Signal der Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten", hieß es weiter in einer von der Betriebsratskonferenz verfassten Resolution. Gleichzeitig erinnerte man daran, dass die Beschäftigten an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften nach wie vor ohne Kollektivvertrag arbeiteten und damit eine zentrale rechtliche Absicherung fehle.

Dieser Zustand führe laut der Arbeitnehmervertretung zu Uneinheitlichkeiten bei Entlohnung, Arbeitszeit, Vertragsgestaltung und Karriereperspektiven. "Wer Spitzenleistungen in Lehre und Forschung fordert, muss die Planbarkeit, Fairness und Rechtssicherheit schaffen, die diese Leistungen ermöglichen. Mit der Hochschulstrategie 2040 eröffnet sich die Chance, diese Lücke endlich zu schließen", so die Hoffnung in die von der Regierung vorgelegte Hochschulstrategie.