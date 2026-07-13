Trump will Straße von Hormuz „übernehmen“ und Geld für deren Schutz

„Wir werden der Wächter der Meerenge“, sagte Trump. Die USA könnten sich dann „Schutzengel“ der Straße von Hormuz nennen. „Wir werden dafür bezahlt werden, sie zu bewachen“, sagte Trump. Der Präsident hatte bereits im Juni mit einer Art Maut für die Straße von Hormuz gedroht, sollten die Verhandlungen mit dem Iran scheitern.

Ein Sprecher des iranischen Militärkommandos entgegnete in einer Videobotschaft, Teheran werde ein Eingreifen der USA in der strategisch wichtigen Meerenge „unter keinen Umständen zulassen“. Jede Zusammenarbeit der Golf-Staaten mit Washington werde zudem als „Kriegshandlung“ betrachtet.

Die Spannungen hatten sich zuvor wieder deutlich verschärft. In der Nacht auf Montag beschossen die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben dutzende Ziele im Iran. Es gab mindestens vier Tote. Die iranischen Revolutionsgarden griffen ihrerseits US-Militärziele in Jordanien, Kuwait, Bahrain und im Oman an.