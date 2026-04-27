Schüsse bei Trump-Dinner: Sicherheitskonzept im Fokus

Der Täter, ein 31-jähriger Mann aus Kalifornien, konnte laut Medienberichten einen Sicherheitsposten des Secret Service überwinden und drang schwer bewaffnet in den Veranstaltungsbereich vor. Erst an einer Sicherheitsschleuse unmittelbar vor dem Ballsaal wurde er gestoppt. Gäste mussten diese Kontrolle erst kurz vor dem eigentlichen Veranstaltungsraum passieren – nicht bereits beim Betreten des Hotels.

Zusätzliche Kritik entzündet sich daran, dass sich der Angreifer offenbar bereits Tage zuvor als regulärer Gast im Washington Hilton eingemietet hatte und so äußere Kontrollen umgehen konnte. In einem Manifest soll er sich selbst über die aus seiner Sicht „lockeren Standards“ gewundert haben.

Die Evakuierung der anwesenden Regierungsmitglieder verlief laut Berichten teilweise unkoordiniert. Während Trump nach etwa 30 Sekunden von der Bühne gebracht wurde, dauerte es bei anderen Ministern rund 150 Sekunden, bis sie den Saal verlassen konnten. Der geschäftsführende Justizminister Todd Blanche verteidigte dennoch das Vorgehen. Gegenüber NBC News erklärte er, das Sicherheitskonzept habe „so funktioniert wie vorgesehen“. Der Angreifer sei kaum über die Sicherheitsschleuse hinausgekommen.