Trump soll Netanyahu beschimpft haben

„Du bist total verrückt“ (You're fucking crazy), habe Trump Netanyahu entgegengeschleudert, berichtete Axios unter Berufung auf zwei US-Beamte und eine dritte mit dem Gespräch vertraute Quelle. Der US-Präsident habe ihm auch Undankbarkeit vorgeworfen und gesagt, ohne ihn säße Netanyahu längst im Gefängnis. „Ich rette deinen Arsch“, sagte Trump demzufolge.

Gegen Netanyahu läuft seit sechs Jahren ein Korruptionsprozess. Trump hat sich für seine Begnadigung starkgemacht und dabei nach Medienberichten auch den israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog persönlich beleidigt. „Alle hassen dich jetzt“ zitierte Axios weiter aus Trumps Telefongespräch mit Netanyahu. „Alle hassen Israel wegen dieser Sache.“

Trump beschrieb das Telefonat später auf Truth Social als „produktiv“. Israel und die Hisbollah würden ihre gegenseitigen Angriffe zunächst stoppen. Netanyahu schrieb dagegen auf X, sollte die Hisbollah ihre Angriffe auf israelische Städte nicht einstellen, werde Israel wieder „Terrorziele“ in Beirut angreifen. Parallel dazu werde Israels Armee ihren Einsatz im Südlibanon wie geplant fortsetzen.

Es hatte bereits in der Vergangenheit Berichte über angespannte Gespräche zwischen Trump und Netanyahu gegeben. Das jüngste Telefonat sei aber „eines der schlimmsten“ gewesen, schrieb Axios.