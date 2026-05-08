Verdächtige Öl-Wetten vor Trump-Aussagen größer als gedacht

Die auffälligen Muster zeigten sich an vier Tagen: Am 23. März kündigte Trump an, geplante Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur zu verschieben. Wenige Minuten zuvor wurden Wetten auf sinkende Ölpreise im Wert von 2,2 Milliarden Dollar platziert. Der Ölpreis brach um bis zu 15 Prozent ein. Am 7. April wurden kurz vor der Bekanntgabe einer Waffenruhe durch Trump Verkaufsaufträge im Volumen von 2,12 Milliarden Dollar ausgeführt – zu einer Uhrzeit, in der das Handelsvolumen üblicherweise gering ist. Ähnliche Vorgänge gab es am 17. April vor Aussagen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz mit einem Volumen von fast zwei Milliarden Dollar sowie am 21. April vor der Verlängerung der Waffenruhe mit rund 830 Millionen Dollar.

Experten zeigten sich angesichts der Daten alarmiert. "Bleiben wir bei den Fakten. Die Volumina waren höchst ungewöhnlich. Sie waren konzentriert. Sie fanden vor wichtigen Ankündigungen statt", sagte Jorge Montepeque von Onyx Capital Group, der in den 1990er-Jahren an der Entwicklung des Ölpreis-Systems der Agentur Platts beteiligt war. Auch für Adi Imsirovic vom Center for Strategic and International Studies (CSIS), der lange als Ölhändler tätig war, wirken die Transaktionen "gut informiert", da sie den politischen Entscheidungen unmittelbar vorausgingen. US-Behörden wie die Derivateaufsicht CFTC könnten auf Börsendaten zugreifen, um nachzuverfolgen, wer die Geschäfte getätigt hat, fügte er hinzu.