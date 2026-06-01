Kuba in der Krise: Abhängigkeit von Trump wächst

Bemerkenswert ist, dass die Vereinigten Staaten offenbar keine Maßnahmen gegen Mitglieder der Castro-Familie fordern, die weiterhin Kubas Machthaber sind. Ein Deal, bei dem ein Castro hinter den Kulissen die tatsächliche Macht ausübt, während eine neue Marionette das Amt bekleidet, wäre ein „surreales“ Ergebnis, sagt Ric Herrero von der Cuba Study Group in Washington, die sich für eine Annäherung an Kubas Regierung einsetzt. Trump hat sich nicht zu Demokratie oder politischer Liberalisierung geäußert. Rubio ebenso wenig.

Ob die Trump-Regierung die Drohung mit wirtschaftlichem und militärischem Druck nutzen kann, um Kuba nach ihren Vorstellungen zu lenken, ist unklar, auch wenn ihr Einfluss weitaus größer ist als der, den Barack Obama hatte, als er 2014 eine Öffnung aushandelte. Kubas Regime ist viel schwächer, seine wichtigsten Förderer sind weg, und die neue Blockade gibt Amerika die Macht, die Insel zu ruinieren. „Sie stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagt ein ehemaliger US-Beamter, der den Verhandlungen nahesteht. „Sie werden alles tun, um ihre Haut zu retten.“ Bundesstaatsanwälte in Miami wurden angewiesen, Strafverfahren gegen kubanische Führer einzuleiten, was ein weiteres Druckmittel darstellt.

Die Castros mögen glauben, sie könnten durch Dialog eine Abrechnung vermeiden, und darauf setzen, dass Trumps Macht nach den US-Zwischenwahlen im November schwinden wird. Das wäre ein Missverständnis darüber, wie aussichtslos ihre Lage ist, sagt ein regionaler Diplomat, selbst wenn der derzeitige Druck der USA nachlassen sollte.

Rubio, der seine politische Karriere auf seiner harten Linie gegen das Regime aufgebaut hat, und den einige Wettmärkte mittlerweile als den wahrscheinlichsten nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten sehen, scheint bereit zu sein, Geduld zu üben. Im Februar legte er eine Vision für einen schrittweisen Wandel dar. „Kuba muss sich ändern“, sagte er. „Es muss sich nicht auf einmal ändern.“ Doch er klingt noch nicht zufrieden mit den Angeboten des Regimes. Am 17. März sagte er, die Ankündigungen vom Vortag seien „nicht dramatisch genug … Das wird das Problem nicht lösen“, sagte er.