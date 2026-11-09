Debatten über Klimafinanzierung zu Beginn der Klimakonferenz

Über den Umgang mit diesem Thema wurde in Antalya bis kurz vor Konferenzbeginn gerungen. Dabei ging es darum, ob und in welcher Form die Beratungen über den Fahrplan zur Finanzierung von Klimaschutz und Anpassung an Klimafolgen in den offiziellen Verhandlungsprozess integriert werden. Fortschritte werden hier vehement von Ländern des globalen Südens gefordert. Das hatte offenbar Erfolg: Aus Verhandlungskreisen hieß es, die vor zwei Jahren beschlossene Verdreifachung der Klimafinanzierung auf 300 Milliarden US-Dollar jährlich bis 2035 durch die Industriestaaten solle in Antalya Teil der Verhandlungsagenda sein, allerdings nicht als eigener Tagesordnungspunkt.

Die Eröffnungszeremonie war in der Früh ohne Angabe von Gründen um eine Stunde verschoben worden und verzögerte sich auch danach zunächst weiter. Jasper Inventor von Greenpeace sprach von einem "schwierigen Start" in den Verhandlungsprozess.

"Wir haben ein neues Zeitalter der Klimaextreme erreicht", erklärte Guterres mit Blick auf den zum Konferenzauftakt vorgelegten Klima-Zustandsbericht der Welt-Meteorologie-Organisation WMO. "Die Klimarekorde werden immer wieder neu übertroffen, die Folgen für die Menschen nehmen zu", warnte er. "Und am meisten leiden diejenigen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind."

Zwei Wochen lang beraten in Antalya die Vertreterinnen und Vertreter aus fast 200 Staaten über Maßnahmen zur Senkung der Emissionen sowie die Fragen der Klimafinanzierung. Die Rede ist von einer "Umsetzungs-COP", bei der es auf Grundlage der von den Staaten gemachten Zusagen nun um konkretes Handeln gehen soll. Die Konferenz wird erstmals von zwei Staaten gemeinsam geleitet, neben der Türkei auch von Australien.

Ein vor allem von der Türkei vorgebrachtes Verhandlungsziel ist es, international den Anteil des Stroms am Energieverbrauch bis 2035 auf 35 Prozent zu erhöhen. Derzeit sind es rund 20 Prozent. "Die Verhandlungen in Antalya müssen zum weltweiten Befreiungsschlag aus der fossilen Abhängigkeit werden. Elektrifizierung ist eine Lösung dafür, jedoch nur, wenn der Strom fossil- und atomfrei produziert wird", hielt Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich, im Vorfeld der COP fest. Die NGO fordert, dass bis 2035 mindestens 75 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen müssen.

Der australische Klimaminister Chris Bowen sagte laut Redemanuskript, das im Pariser Klimaabkommen angestrebte 1,5-Grad-Ziel werde Experten zufolge zwar gerissen, "aber wir können noch zurückkehren, wenn wir gemeinsam handeln, mit Dringlichkeit, Solidarität und Entschlossenheit". Das Pariser Abkommen wirke, "aber wir müssen schneller handeln", so Bowen.

Auch UNO-Klimachef Simon Stiell warnte demnach: "Die Fortschritte sind längst nicht schnell und gerecht genug." Zwar könne keine einzelne Konferenz eine "Wunderwaffe" sein, aber diese müsse unbedingt Fortschritte bringen.

Konkret warb Stiell für Maßnahmen zur Elektrifizierung und gegen das sehr klimaschädliche Treibhausgas Methan: "Zusammen bilden Maßnahmen zur Verringerung von Methan und zur Elektrifizierung eine Art 'Eisschicht' für unseren Planeten - sie könnten die prognostizierte globale Erwärmung um ein halbes Grad senken."

Die Türkei und Australien sind dieses Jahr Co-Gastgeber der Klimakonferenz: Die Türkei richtet das Treffen aus und stellt mit Umweltminister Murat Kurum den Präsidenten. Australiens Klimaminister Bowen fungiert als "Präsident der Verhandlungen", der die Kompromisslinien ausloten soll.

Der Vorsitzende des Weltklimarats IPCC, Jim Skea, nutzte die Bühne der COP, um dringend eine Einigung über den Zeitplan für den nächsten Sachstandsberichts des wichtigsten wissenschaftlichen Gremiums der Klimaforschung anzumahnen. "Klimapolitisches Handeln ohne Klimawissenschaft ist so ähnlich wie ein Schiff ohne Ruder", sagte Skea bei der Eröffnungssitzung der COP31. Der normalerweise routinemäßige Beschluss über den neuen Arbeitsplan war im Oktober am Widerstand einer Gruppe von Ländern gescheitert.

Dabei geht es um den geplanten siebenten IPCC-Sachstandsbericht. Dessen Erkenntnisse sollen in die nächste, zweite globale Bestandsaufnahme zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens auf der UNO-Klimakonferenz 2028 einfließen. Einige Staaten, darunter Saudi-Arabien, Indien und China, argumentieren jedoch, dass mehr Zeit benötigt werde, um Erkenntnisse und Daten aus Entwicklungsländern einzuarbeiten. Die zweite globale Bestandsaufnahme (Global Stocktake (GST)) beginnt 2026 mit der COP31, endet 2028 und deckt den Zeitraum 2024-2028 ab.