Letzter Gletscher auf Tiroler Seite der Allgäuer Hochalpen vor Aus

Seit 26 Jahren beobachten er und seine Kollegen den vormals letzten Gletscher der Allgäuer Hochalpen auf österreichischer Seite engmaschig und dokumentieren seit 2016 deutliche Verluste an Eismasse. "Diese Entwicklung hat sich seit 2022 noch einmal verstärkt. Seitdem war klar, dass es mit dem Gletscher zu Ende geht", teilte Mayer mit. Neben der Dicke und dem Volumen sei für die Definition eines Gletschers auch entscheidend, ob er fließe - was im Fall des Schwarzmilzferners ebenfalls nicht mehr gegeben sei.

Das Eisfeld auf der Südostseite von Mädelegabel und Hochfrottspitze auf einer Höhe von rund 2.450 Metern ist dabei kein Einzelfall. "Es verschwinden jedes Jahr mehrere kleinere Gletscher in den Alpen", erklärte Mayer. Diese Entwicklung sei kaum aufzuhalten: "Selbst wenn es im Winter viel schneit, leiden die Eismassen rapide. Die Sommer sind inzwischen zu heiß für sie." Seine Prognosen sind düster: "Nach aktuellem Stand gehe ich davon aus, dass die kompletten Ostalpen zwischen 2060 und 2070 eisfrei sein werden."