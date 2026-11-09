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Letzter Gletscher auf Tiroler Seite der Allgäuer Hochalpen vor Aus

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Der Hitzesommer hat die Gletscher schmelzen lassen
©APA, GINDL, Barbara Gindl
Der Schwarzmilzferner auf der Tiroler Seite der Allgäuer Hochalpen hat nach diesem Hitzesommer seinen Status als Gletscher verloren. Über vier Meter Dicke und rund die Hälfte seines Volumens haben ihn die warmen Monate gekostet. "Nach dem kommenden Sommer wird er aller Voraussicht nach komplett verschwunden sein", sagte Christoph Mayer, Glaziologe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, am Wochenende.

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Seit 26 Jahren beobachten er und seine Kollegen den vormals letzten Gletscher der Allgäuer Hochalpen auf österreichischer Seite engmaschig und dokumentieren seit 2016 deutliche Verluste an Eismasse. "Diese Entwicklung hat sich seit 2022 noch einmal verstärkt. Seitdem war klar, dass es mit dem Gletscher zu Ende geht", teilte Mayer mit. Neben der Dicke und dem Volumen sei für die Definition eines Gletschers auch entscheidend, ob er fließe - was im Fall des Schwarzmilzferners ebenfalls nicht mehr gegeben sei.

Das Eisfeld auf der Südostseite von Mädelegabel und Hochfrottspitze auf einer Höhe von rund 2.450 Metern ist dabei kein Einzelfall. "Es verschwinden jedes Jahr mehrere kleinere Gletscher in den Alpen", erklärte Mayer. Diese Entwicklung sei kaum aufzuhalten: "Selbst wenn es im Winter viel schneit, leiden die Eismassen rapide. Die Sommer sind inzwischen zu heiß für sie." Seine Prognosen sind düster: "Nach aktuellem Stand gehe ich davon aus, dass die kompletten Ostalpen zwischen 2060 und 2070 eisfrei sein werden."

++ THEMENBILD ++ Sonne strahlt durch Baumäste am Hochplateau Ramsau am Dachstein, aufgenommen am Donnerstag, 18. Dezember 2025.

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