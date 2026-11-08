UNO-Klimagipfel in Antalya startet mit Maßnahmen als Ziel

Es geht in allen Punkten darum, die auf den vergangenen COPs eingegangenen Verpflichtungen in konkrete Maßnahmen umzusetzen - eine Zielsetzung, die auch EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra teilt. Ein Beispiel dafür ist etwa das vor zwei Jahren beschlossene Klimafinanzierungsziel ("New Collective Quantified Goal"). Bei den Finanzierungsfragen sind bei der bis 20. November angesetzten Konferenz erneut Konflikte zu erwarten, nachdem die traditionellen Geberländer, also die Industriestaaten, schon länger auf eine Ausweitung der zahlenden Nationen pochen - gemeint sind hier etwa die Golfstaaten oder China.

Österreich wird in der zweiten Verhandlungswoche durch Österreichs Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) vertreten, schon davor wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen von 10. bis 12. November an der UNO-Klimakonferenz teilnehmen.

(S E R V I C E - Offizielle COP31-Webpräsenz: https://cop31.tr/, UNFCCC: https://unfccc.int/cop31)