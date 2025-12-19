Verschnupftes Kind: Kochsalzlösung statt Nasentropfen

Kahl rät, bei Kindern, die erkältet sind, generell solange wie möglich Hausmittel wie Tee einzusetzen. "Kranke Kinder brauchen in erster Linie die Pflege der Eltern", sagt er. Kann ein Kind mit verstopfter Nase allerdings am Abend gar nicht einschlafen, könnten Eltern ausnahmsweise abschwellende Nasentropfen verwenden. Es muss aber ein für das jeweilige Alter zugelassenes Produkt sein. "Nasentropfen für Erwachsene sind viel zu hoch dosiert", warnt Kahl.

Etwas anderes ist es dem Kinderarzt zufolge, wenn ein Kind nicht nur erkältet ist. Bei Nasennebenhöhlenentzündungen, Mittelohrentzündungen und schmerzhaften Paukenergüssen sei der Einsatz von abschwellenden Nasentropfen in Absprache mit dem Arzt häufig sinnvoll.