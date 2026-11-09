Gans, Knödel, Chaos? So gelingt ein entspanntes Festmenü

Die Gerichte sollten so gewählt werden, dass man "in der letzten halben Stunde vor dem Servieren fast nichts mehr zu tun hat", sagt Wilms, zu dessen Kochkursprogramm auch die "Weihnachtsküche" gehört. Dass Gar- und Zubereitungszeiten unterschätzt werden, ist nach seiner Erfahrung einer der häufigsten Fehler, der am Ende zu Stress führt. Deshalb müsse ein Zeitplan her - vielleicht auch mit Hilfe von KI.

Um zu wissen, wie lange man wofür braucht, rät der Küchenexperte, neue Rezepte Probe zu kochen und die geplante Weihnachtsgans vielleicht erst mal als Martinsgans auf den Tisch zu bringen. Er rät, zu den in Rezepten angegebenen Zubereitungszeiten ein Viertel der Zeit als Sicherheitspuffer dazuzuschlagen. Gerichte, die man noch nie zubereitet hat, gehören nicht ins Festtagsmenü.

Beim Thema Gans rät Wilms, sich auf die Keulen zu beschränken. Die Zubereitung ist einfacher, weil das Problem entfällt, dass die unterschiedlichen Fleischstücke eigentlich auch unterschiedliche Temperaturen brauchen, um perfekt gegart zu werden. Zudem entfalle das Tranchieren und es gibt keinen Streit darum, wer welches Stück bekommt.

Auch Kochbuchautorin Steffi Sinzenich bevorzugt statt ganzer Gans oder Ente die Keulen: "Die lassen sich gut vorbereiten und unkompliziert im Ofen garen." Ihr Gänsekeulen-Tipp:

Stressfrei soll es auch bei den Beilagen bleiben. "Rotkraut kann man wunderbar vorkochen. Aufgewärmt schmeckt er sogar noch besser", sagt Sinzenich. Auf ihrem Blog "Gaumenfreundin" erklärt sie, wie Rotkraut aus dem Glas mit etwas Apfel und Zimt oder Nelke so aufgepeppt werden kann, dass er "fast wie selbst gemacht" schmeckt.

Aus ihrer Sicht darf es auch bei Knödeln "ruhig mal fertiger Knödelteig aus dem Kühlregal sein. Dann bleibt mehr Zeit für die Familie". Wilms setzt auf einen Serviettenknödel aus dem Backofen - ganz ohne Tuch und Wasserbad. Der Knödelteig wird in Backpapier und Alufolie eingewickelt und gart einfach im Ofen.

Es müssen auch nicht immer die Weihnachts-Klassiker sein. "Schweinefilet im Speckmantel, Ofenlachs mit Zitrone oder Semmelknödel mit cremiger Pilzsauce sind unkompliziert und trotzdem festlich", sagt Sinzenich. Eine Lachs-Lasagne mit Spinat lasse sich gut vorbereiten und komme vor dem Essen nur noch in den Ofen. Wenn's Fisch sein soll, schlägt sie Saibling oder Ofenforelle mit Zitronenbutter und Mandelblättchen vor.

Beide Experten sind sich einig, dass Schmor- und Ofengerichte perfekt fürs Festtagsmenü sind, weil sie sich gut vorbereiten lassen und während der Garzeit kaum Arbeit machen. "Ich setze an Weihnachten auf Schmorgerichte, Aufläufe und alles vom Blech", sagt Sinzenich. Weniger geeignet seien Gerichte, die man "portionsweise braten oder frittieren muss. Da steht man schnell die ganze Zeit am Herd".

Auch Fleisch, das auf den Punkt gegart werden muss, wie etwa Rehrücken, kann Koch oder Köchin in letzter Minute unter Stress setzen. Einen Rindsbraten aus der Schulter, geschmortes Wild, das als nachhaltige Fleischsorte sowieso angesagt sei, und dazu eine kräftige Soße könne man hingegen wunderbar vorkochen und sich am Festtag auf die Beilagen konzentrieren, sagt Wilms.

Und wenn es finanziell nicht rosig aussieht? Dann schlägt Sinzenich auf ihrem Blog die Variante vor: Zunächst gibt es Maronisuppe mit Bratapfel, danach Hühnerkeulen mit Ofenknödeln und Rotkraut und zum Dessert Spekulatius-Crumble mit Äpfeln. Der Trick dabei: saisonale Zutaten, günstigere Fleischstücke und Reste vom Keksteller.

Festlich wird's trotzdem: "Rosmarin, der an Tannenzweige erinnert, Zimt und Orange bringen mit wenig Aufwand optisch und geschmacklich Feststimmung auf den Tisch", sagt Sinzenich. Und aus einer einfachen Suppe wird mit sternförmigen Croûtons eine festliche Vorspeise.

Auf Optik setzt auch Wilms - mit "dreidimensionalem Anrichten": Dabei werden Komponenten auf dem Teller in die Höhe drapiert und mit Microgreens (selbstgezogene Keimblätter) garniert. Das wirke, als käme der Teller aus der Sterneküche. Für Suppen als Vorspeise schlägt Wilms vor, diese mit Kräuterölen aufzufrischen. Schon ein paar Tropfen kräftig grünes Öl, das gut vorbereitet werden kann, geben einen optischen und geschmacklichen Kick.