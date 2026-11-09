Dustin Hoffman: Bin schon einmal mit Waffe bedroht worden

Dann sei jedoch der Ehemann hereingekommen - mit einer Waffe. "Und er richtete sie auf mich. Und er sagte - ich erinnere mich, was er sagte: 'Raus hier, raus hier!'" Das Loch der Mündung erscheine einem in so einem Moment viel größer, als es eigentlich sei, erinnerte sich Hoffman. Er habe gedacht: "Das war's, das war's. Du wirst sterben - ich werde sterben." Und gleichzeitig habe er gewusst, dass er jetzt alles, wirklich alles tun würde, um zu überleben. Wie Hoffman schließlich davonkam, blieb unbekannt, denn in dem Podcast wurde nach diesen Erinnerungen unvermittelt das Thema gewechselt.