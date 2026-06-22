ABO

De la Espriella gewinnt Kolumbiens Präsidentschaftswahl

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Kolumbiens neuer Machthaber Abelardo de la Espriella
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der rechtsgerichtete Abelardo de la Espriella hat die Präsidentschaftswahl in Kolumbien gewonnen. Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Politik-Neuling setzte sich bei der Stichwahl am Sonntag gegen den linken Senator Iván Cepeda durch, wie aus offiziellen Wahlergebnissen hervorging. De la Espriella kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf 49,7 Prozent, Cepeda auf 48,7 Prozent. Damit vollzieht das von Gewalt geplagte südamerikanische Land einen scharfen Rechtsruck.

von

Gewählt wurde der Nachfolger von Gustavo Petro, dem ersten linksgerichteten Staatschef in der Geschichte des südamerikanischen Landes. Überschattet wird die Wahl von der schlimmsten Gewaltwelle in Kolumbien seit einem Jahrzehnt. Zehn Jahre nach dem historischen Friedensschluss zwischen der Regierung und der vormals mächtigen Guerillaorganisation FARC sind in Kolumbien weiterhin viele bewaffnete Gruppen aktiv.

Der 47-jährige Anwalt De la Espriella will bewaffnete Gruppen mit militärischer Gewalt bekämpfen und setzt in der Wirtschaftspolitik auf Deregulierungen. Der Rechtsaußenkandidat, der sich selbst "Der Tiger" nennt, will ins Drogengeschäft verwickelte Guerillagruppen auch mit Luftangriffen bekämpfen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Tschechiens Premier Andrej Babiš
Politik
Demonstration in Prag für öffentlich-rechtliche Medien
Hotel Bürgenstock: Verhandlungsort in der Schweiz
Politik
Irans Delegation verließ nach Trump-Drohung Verhandlungsort
Verwüstungs-Szene aus dem Libanon vom Samstag
Politik
Israel hebt kriegsbedingte Einschränkungen im Norden auf
Starmer steht schwer unter Druck
Politik
Laut Insidern am Montag Starmer-Entscheidung über Rücktritt
Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed auf Wahlplakat
Politik
Parlamentswahl in Äthiopien: Sieg für Regierungspartei
Wahl zwischen linkem Cepeda und rechtsgerichtetem de la Espriella
Politik
Stichwahl um das Präsidentenamt in Kolumbien begonnen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER