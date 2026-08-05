Drohne nahe ukrainischem Flugzeug in Leipzig

Der Flughafen Leipzig/Halle stellte in der Nacht den Flugbetrieb ein. Mehrere Maschinen, unter anderem eine Passagiermaschine, wurden laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Leipzig umgeleitet. Die Polizei sprach von einem "sicherheitsrelevanten Vorfall". Der Nordbereich ist seit den frühen Morgenstunden wieder in Betrieb. Die Südpiste ist für die Ermittlungen derzeit noch gesperrt.