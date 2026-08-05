Neuer Angriff auf Kiew mit ballistischen Raketen

Die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung sind in der Nacht erneut mit ballistischen Raketen angegriffen worden. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Im Bezirk Obolon sei nach einem Treffer, mutmaßlich durch eine Rakete, ein Brand in einem 20-stöckigen Wohnhaus ausgebrochen. An mehreren Orten loderten auch Brände in Lagerräumen. Auch ein Bürogebäude wurde demnach getroffen. Die Rettungskräfte seien im Einsatz.

von APA