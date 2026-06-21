Covid-U-Ausschuss fix

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus" bekräftigt, dass zeitnah nach Abschluss des U-Ausschusses zur Causa Pilnacek eine Untersuchung zur Corona-Zeit starten wird. Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch bereite diese bereits vor. Sie dürfte dabei auch die freiheitliche Fraktion leiten. Hafenecker, der zuletzt bei diversen Ausschüssen in dieser Funktion tätig war, sieht Belakowitsch hier besser berufen. Er sei kein Mediziner.

von APA