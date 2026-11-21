Der zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilte Bolsonaro leidet an Unterleibsproblemen, seit er bei einem Messer-Attentat während seiner Präsidentschaftskampagne 2018 schwer verletzt worden war. Er musste sich seither immer wieder Operationen unterziehen. Einer seiner Söhne hatte am Freitag mitgeteilt, sein Vater sei wegen starker Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden.. Im vergangenen Jahr wurde er schuldig gesprochen, seine Anhänger zur Erstürmung des Obersten Gerichts, des Präsidentenpalastes und des Kongresses in Brasília am 8. Jänner 2023 angestiftet zu haben.

Demnach versuchte er, einen Putsch zu organisieren, um seine Wahlniederlage gegen seinen linksgerichteten Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva zu kippen. Bolsonaro bestreitet die Vorwürfe und bezeichnet sich selbst als Opfer einer "linken juristischen Hexenjagd". Aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme verbüßt Bolsonaro seine Haftstrafe seit März im Hausarrest in Brasília.

Während des Wahlkampfs im September 2018 hatte ein Mann Jair Bolsonaro mit einem Messer in den Bauch gestochen und ihn schwer verletzt. Seitdem musste er sich bereits mehrfach Operationen unterziehen. Bolsonaros Sohn führte die aktuellen Gesundheitsprobleme seines Vaters auf dessen Inhaftierung zurück. Es sei klar, dass sich sein Zustand "aufgrund mangelnder Bewegungsfreiheit und der täglich erlittenen psychischen Folter von Tag zu Tag" verschlechtere.

Ein weiterer Sohn Bolsonaros, der Ex-Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro, floh im Oktober zwei Tage nach seiner Wahlniederlage trotz eines richterlichen Ausreiseverbots in die USA. Flávio unterlag bei der Stichwahl dem linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva.