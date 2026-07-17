Andy Burnham als Chef der britischen Labour Party bestätigt

Starmer hatte wegen schlechter Umfragewerte und der wachsenden Konkurrenz durch die populistische Partei "Reform UK" den Rückhalt in seiner Fraktion verloren. Traditionell wird der Parteichef der stärksten Parlamentsfraktion auch Regierungschef.

Es sei seine Mission, "die Hoffnung zurückzubringen", sagte Burnham am Schluss seiner ersten Rede als Parteichef. Labour könne die Partei sein, "die mehr Macht in die Hände der Menschen legt, Wachstum in jeder Postleitzahl vorantreibt und jedes Herz mit Hoffnung erfüllt".

Die Ernennung zum Premier erfolgt am Montag durch König Charles III., der Burnham offiziell mit der Regierungsbildung beauftragen wird. Dann werden auch die Ministerposten vergeben. Burnham wird der siebente Regierungschef binnen zehn Jahren. Sein Vorgänger Starmer war gut zwei Jahre nach seinem großen Wahlsieg mit Labour im Sommer 2024 dramatisch gescheitert.

Großbritannien habe in den 1980er-Jahren "eine Reihe falscher Abzweigungen genommen", als die politische Macht zentralisiert und die wirtschaftliche Macht privatisiert worden sei, so Burnham. Er werde einen neuen Weg einschlagen, der ein anderer sein werde als der in den vergangenen 40 Jahren. Er werde die sozialdemokratische Partei zu ihren Wurzeln zurückführen.

Er verspreche, dass die Partei unter seiner Führung "unverhohlen Labour in unseren Prioritäten und in den von uns getroffenen Entscheidungen sein wird, indem wir Menschen und Orte in den Mittelpunkt von allem stellen, was wir tun". Unter dem Kostendruck der Kriege in der Ukraine und in Nahost sowie unter dem Druck der Rechtspopulisten hatte Starmer etliche Entscheidungen getroffen, die dem eigentlich sozialen Labour-Kern widersprachen.

Mitentscheidend für das Scheitern der Starmer-Regierung war die dramatische Niederlage bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai zugunsten der rechtspopulistischen Partei Reform UK. Sie führt in Umfragen landesweit teils deutlich. Burnham soll nun für Labour die Wende herbeiführen. Der frühere Minister, der bereits von 2001 bis 2017 im Parlament gesessen hatte, gilt als charismatischer als sein Vorgänger.

Burnham dankte seinem Vorgänger. "Keir hat Labour wieder in die Lage versetzt, das Leben der Menschen zu verändern, und genau das haben wir in den letzten zwei Jahren getan", sagte der neue Parteichef. Er werde auf diesem Fundament aufbauen. "Ich habe einen Plan", sagte Burnham, er werde immer sehr nahe an den Menschen bleiben.

Im Verlauf seiner Rede kündigte Burnham an, Labour unter seiner Führung geeinter aufzustellen, den Fokus auf praktische Lösungen statt auf interne Spaltungen zu legen und offener für die Zusammenarbeit mit anderen Parteien zu sein. Er werde sich verpflichten, ein Premier "für den Norden und den Süden, den Osten, den Westen, für Schottland, für Wales und für Nordirland" zu sein. Bereits im August werde in allen Teilen des Vereinigten Königreichs unterwegs sein.