Der „Tobacco Moment“ für Social Media

In dem seit 2023 laufenden Prozess geht es nicht nur um Kaley: Ihr Fall ist einer von insgesamt 1.600 ähnlichen Klagen, die nun in diesem einen Verfahren gebündelt werden. Darunter ist etwa der Fall der 18-jährigen Annalee S., die im Jahr 2020 Suizid beging. Instagram-Videos, die selbstverletzendes Verhalten glorifizieren, sollen dabei eine Rolle gespielt haben. Die Social-Media-Konzerne wollten diese Zusammenlegung verhindern, sind damit aber vergangenen November gescheitert. Snap und Bytedance erreichten im Dezember eine außergerichtliche Einigung, sie sind damit nicht mehr Teil des Verfahrens. Details dazu sind bisher nicht bekannt.

Wegen der Dimensionen sprechen Expertinnen und Experten in den USA von einem „Tobacco Moment“ für die Social-Media-Branche. Ende der 1990erJahre warfen US-Staatsanwälte Tabakkonzernen vor, die Risiken von Zigarettenkonsum bewusst verschleiert zu haben. Am Ende verpflichteten sich die Unternehmen im Rahmen des „Tobacco Master Settlement Agreement“ zu Zahlungen in Höhe von mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Auf Meta und Co. könnte nun Ähnliches zukommen.